El turismo en los pueblos originarios

Estoy en contra de la explotación del patrimonio cultural indígena como elemento de folclorismo. Los honorables hombres y mujeres de los pueblos originarios merecen un irrestricto respeto a su música, danzas, vestimentas tradicionales, usos y costumbres.

Es risible que, después de cinco siglos de dominación ideológica y de haber resistido estoicamente modelos económicos, sociales y políticos ajenos a los pueblos originarios, se quiera aprovechar de lo que queda de su cultura original. Además, los pobladores originarios han sido los verdaderos guardianes del medio ambiente en el que se asientan, dado que para ellos son sagradas las elevaciones montañosas, los bosques, las selvas, los reservorios de agua, incluyendo ríos, arroyos y sistemas lagunares. Ellos se ven a sí mismos integrados completamente a la natura que habitan.

Pese a los residuos plásticos que han invadido sus territorios porque la red de distribución de bebidas embotelladas llega a todas partes, inundando de pronto humedales o barrancas, hay un sentido de respeto hacia el planeta que no han perdido.

Ellos conocen la riqueza de la biodiversidad, han aprovechado los recursos naturales sencillamente para vivir y los defienden, como es el caso de los recursos hídricos que pertenecen a la nación Yaqui y que se han pretendido explotar para el consumo de ciudades sonorenses.

En Chihuahua, los rarámuris siguen siendo despojados de lo que les pertenece, surgiendo figuras mestizas que dicen representar sus intereses. En nuestro país se ha normalizado el que los indígenas mexicanos estén siendo representados por mestizos en el plano legislativo, aduciendo que tuvieron algún ancestro originario.

Sigue habiendo una brecha enorme entre indígenas y mestizos, aunque se declara que el virtual presidente de la Corte es indígena. Lo cierto es que en los pueblos originarios sigue habiendo hambre y carencias en materia de seguridad, educación y salud.

Por ello, el turismo comunitario en los pueblos originarios representa una verdadera posibilidad de redistribución del ingreso, entonces hay que ser muy cuidadosos de las maneras en las que se va a apoyar esta actividad para que no aparezcan mestizos a intentar suplir a verdaderos indígenas.

La Sectur federal está por presentar un plan en relación con el turismo comunitario, eso me lo comentó el jueves pasado el subsecretario Sebastián Ramírez. Le dije que existe una red nacional de pueblos originarios que ya están trabajando el tema del turismo comunitario de naturaleza, porque es el más ligado a la conservación de los ecosistemas de la biodiversidad. Sin un buen cuidado de la naturaleza y del patrimonio cultural no puede haber una oferta turística de interés para visitantes que apoyen directamente a las comunidades receptoras sin malos manejos de intermediarios.

Los turistas de naturaleza se quedan a pernoctar por lo menos una semana en los sitios de su interés hasta poder fotografiar aves, reptiles, insectos y mamíferos de su interés; especies que conocen muy bien los pueblos originarios. Estos turistas son ordenados y respetuosos de la naturaleza y benefician directamente a los pueblos originarios. Dirigidos a ellos se creó la Red Nacional de Pueblos Extraordinarios.

Al subsecretario Sebastián Ramírez le hice saber que no sólo en la región mesoamericana de México hay poblaciones vinculadas a pueblos originarios. Me referí a Guachochi, Chihuahua, que es el corazón del pueblo rarámuri; me referí a Múzquiz, Coahuila, en donde habitan kikapú; y, por supuesto, le hablé de Bustamante, Nuevo León, último rescoldo de la herencia tlaxcalteca-alazapa. Tengo esperanza en que surgirán oportunidades para los pueblos originarios mexicanos en el marco del turismo comunitario de naturaleza.