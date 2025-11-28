El viaje que ocurre más allá de la pantalla

Desde que la Sistemología Interpretativa llegó a mi vida, la manera en que valoro lo que ocurre a mi alrededor cambió para siempre. Entre las muchas preguntas que ahora me hago está esta: ¿qué sentido tiene desplazarnos de un lugar a otro, pegados a una pantalla? Da igual si es la del celular, la computadora o la que cuelga del respaldo en el autobús o el avión. Como todo en la vida, este hábito trae pérdidas y ganancias. Conectar con nuestras pantallas hace más ligeras las esperas, es verdad. Pero también es cierto que esa actividad podemos realizarla en prácticamente cualquier sitio. Y como ahora los servicios de streaming nos acompañan a todas partes, pareciera que ya nada nos perdemos. ¿Pero qué pasa con aquello que sí es irrepetible?

Hay trayectos que haremos una sola vez en nuestra vida y, sin embargo, preferimos mirar “eso” que podemos ver en casa o en cualquier otro momento. Siempre que puedo, viajo pegado a la ventana: voy siguiendo el paisaje, incluso si luce monótono, incluso si el sueño me vence un rato. Sólo miro la pantalla para ubicarme: para saber por qué ciudad va entrando el autobús o qué costa es esa que se asoma desde las alturas. En cada paisaje aparece algo asombroso: una montaña, un río, una isla en medio del océano. Incluso las nubes pueden despertar un asombro que ninguna serie podría igualar.

La tecnología, por supuesto, también tiene sus virtudes. Contamos casi siempre con una cámara a la mano que permite atrapar momentos que el lenguaje a veces no alcanza. Me hubiera encantado tener estas cámaras cuando sobrevolé Groenlandia de regreso de Londres, o cuando el ala del avión dibujó sombras sobre el azul turquesa de las Bahamas. Viajar por tierra o por agua también me ha regalado paisajes imponentes que hoy sobreviven sólo como recuerdos algo deslavados. Quizá por eso celebro que ahora podamos registrar más, aunque esos registros nunca sustituyan a la experiencia directa.