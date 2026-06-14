Elecciones y futbol (capítulo final)

Y es que eso de elegir a los ministros del centro de alabanza –vulgo diputados– daba una hueva tremenda. Se sabe que la oferta de sus campañas –quesque van a arreglar el pavimento, la luz, el drenaje– constituye una farsa porque lo prometido está lejos de sus alcances y sus funciones legislativas, que radican en la determinación de impuestos y la aprobación de presupuestos. Es ahí donde la raza debería poner más atención, porque esos temas en manos de un inepto o agachón te van a pegar en el bolsillo.

Las elecciones del pasado domingo dejan lecciones para todos los bandos, grupos y partidos que participaron. Lo mejor: el buen sabor de la participación del electorado en una jornada que, pese a una campaña aburrida hasta la modorra, se sostuvo con firmeza.

Pasando a los datos técnicos de esta jornada: desde 1991 no se registraba una votación tan participativa, alcanzando el 51 por ciento del padrón, aunque con 54 mil votos nulos. Asimismo, al cruzar el costo total del proceso –402 millones de pesos– con el número de asistentes a las urnas, el resultado arroja que cada sufragio costó 344 pesos.

En cuanto a los partidos, la alianza PRI-UDC obtuvo el 55 por ciento de los votos, seguida por Morena-PT con 26.2 por ciento; Nuevas Ideas, 5.8 por ciento; UDC, 4.0 por ciento; y PT, 3.6 por ciento. En tanto, los partidos morralla –a los que, vergonzosamente, se suma el PAN con apenas el 2.1 por ciento; el Verde con 2.6 por ciento; Movimiento Ciudadano con 1.96 por ciento; y México Avante con apenas 0.5 por ciento– fueron derrotados por el partido de la reprobación: los votos nulos, que alcanzaron el 5 por ciento. ¡Haya cosa!

A la jornada asistieron en forma responsable los funcionarios ciudadanos y fueron contadas las casillas donde se tuvo que recurrir a los primeros de la fila para completar la mesa (esa vieja estrategia del PRI, hoy copiada por Morena), pero ¡fallote! Además, los documentos del INE-IEC aún presentan deficiencias: en las actas de escrutinio, las últimas copias al carbón resultaban prácticamente ilegibles. Incluso, pese a que el órgano electoral ya no entregó padrones en la jornada a los representantes de partido (que luego deberían regresar), se observó que algunos de ellos traían listas de votantes (gulp). Lo anterior lo sé de cierto porque fui secretario de una casilla.

En el aspecto político, resulta evidente que para el PRI funcionó: 1) la aceitada base operativa de los programas sociales, comandada por Gabriel Elizondo y Diego Rodríguez, que terminó por sepultar al “Carolo” y su pesadez; 2) el desempeño de las alcaldías de su color; 3) el movimiento territorial y su estructura en las colonias populares; y 4) el factor miedo o de la inseguridad, bien capitalizado.

Para Morena, el fracaso electoral en la entidad se debió a seis factores: 1) las becas y apoyos dejaron de ser un instrumento de cohesión, pues la ciudadanía sabe que son un derecho constitucional y no una dádiva generosa; 2) la errática operación de Andy López Beltrán, quien aisló al delegado Villarreal y a su esposa y entregó los dineros a un empresario restaurantero; 3) el hartazgo ciudadano ante las promesas rotas; 4) la debilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum como operadora política (recordemos lo que le sucedió en CDMX en 2021); 5) el desdén del CEN, que ve a Coahuila como una plaza que apenas aporta el 2 por ciento de la votación nacional; y 6) el factor Rocha Moya.

En el caso de Nuevas Ideas, se menciona que el magisterio rebelde –a los líderes de las secciones 38 y 35, amén de la 5– fue hábilmente capitalizado por Carlitos “N” con la vieja plataforma del Partido Joven y una cuantiosa inyección de recursos; lograron esos resultados. Por el lado del PAN, se confirmó que “Revolución que transa, se suicida”, porque esa operación mercantil de 2017 y la pifia de 2023 terminaron por enterrarlo, pero no en su militancia, que es poca, sino en sus simpatizantes, que eran muchos.