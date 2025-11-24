En la 4T Coahuila, todos pelean las plurinominales

En Morena y en el Partido del Trabajo, las candidaturas a las diputaciones locales para la elección del 2026 en Coahuila son importantes, pero más lo son las asignaciones plurinominales.

Los dirigentes estatales de ambas organizaciones políticas, Diego del Bosque y Ricardo Mejía, saben que no van a ganar ningún distrito, porque es una elección de militancia y movilización.

Y en eso, la experiencia, el dinero y la gente la tiene el PRI, pues es un proceso electoral que poco interesa al ciudadano común, que no saldrá a votar, y así todo quedará en manos de los activistas.

Por eso, al interior de la 4T coahuilteca las posiciones en la lista de postulantes a una diputación plurinominal, se pelean y se negocian con uñas y dientes.

En el Partido del Trabajo, hacia el exterior, las cuentas son alegres, pero en lo interno, las encuestas marcan un bajón en el número de simpatizantes, en las regiones Centro y Norte.

Ricardo no va a batallar a la hora de las asignaciones, y por el afecto y la amistad, se va a decantar por Luis Ortiz, en tanto que, por conveniencia económica, dará otra pluri a Tony Flores.

En Morena, la situación es complicada, y Diego se devana los sesos y se apretuja el bolsillo, a la hora de acomodar perfiles en la agenda de plurinominales.

La acuñense Paloma de los Santos trae recursos financieros y políticos para hacerse de un asiento en el Congreso local, lo mismo que el monclovense Alfonso Almeraz.

Pero políticamente hay un acuerdo para que los actuales legisladores, Alberto Hurtado, de la cuadra de Cecilia Guadiana, y Antonio Attolini, del equipo de Luis Fernando, sean reelectos.

El lagunero Fernando Hernández, coordinador de Comités Operativos Territoriales de Morena, y la regidora saltillense Ale Salazar aceptaron las candidaturas, a cambio de un seguro preferencial.

Paloma y Alejandra tienen fama de rebeldes y claridosas, y Diego trae la durísima tarea de hacerles entender que no hay pluris para todos.

Una mala pisada de Del Bosque y se desatará la guerra tribal...

ÓSCAR Y LOS MARCHANTES

El secretario de gobierno, Óscar Pimentel, y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, deberán echar mano de todas sus herramientas de conciliación para parar la marcha obrera a Saltillo.

La caminata de trabajadores de la planta acerera es liderada por Julián Torres Ávalos, y si no hay cambios, saldrá temprano este lunes rumbo a la capital desde la gasolinera Monkey.

Según los organizadores, la marcha no contará con un contingente numeroso y avanzarán a paso lento para llegar a Palacio de Gobierno, en una o dos semanas.

El asunto es que la marcha puede que tenga cobertura mediática nacional, y de alguna manera afecte los informes de actividades de los alcaldes de las regiones centro y sureste de la entidad.

Óscar, Carlos, y Sergio Sisbeles, ya traen el uniforme de bomberos, pero puede que la mecha obrera no pueda ser apagada.

Hoy es un buen día para saberlo...

5K COAHUILA SEGURO

Más de mil 400 corredores, en categorías funcionarios y público en general, participaron este domingo en la carrera 5K Coahuila Seguro, realizada en Saltillo y organizada por la Fiscalía General.

Entre los atletas del asfalto se vio al secretario de Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, a Antonio Cepeda Licona, y Alick Mercado, director del 911.

También corrieron los directores de policía de Torreón y de Saltillo, los delegados de la Carbonífera y Sureste, en tanto el delegado de la zona Centro solo acudió a tomarse la foto con el fiscal general.

Los ganadores de la carrera recibieron 7 mil 500 pesos, al primer lugar, 5 mil al segundo y 3 mil al tercer sitio, además de que se rifaron 25 pantallas de TV.

Ante el éxito de la justa deportiva, el fiscal general Federico Fernández analiza la oportunidad de llevar el 5K Coahuila a otras ciudades del estado.

EL PRECIO DEL SABER

A varios meses de su llegada al Poder Judicial, varios magistrados de nuevo ingreso aún no se acomodan al ritmo de trabajo, ni entienden de resoluciones inherentes a su importante cargo.

La falta de experiencia y de conocimiento en el ramo judicial provoca una sobrecarga laboral para los secretarios, que hacen el trabajo de los magistrados, por poco sueldo y sin reconocimiento.

Una magistrada de nombre Isadora, aseguran, es de la que más le pone ganas, pero junto a otros de los noveles funcionarios del Poder Judicial descargan su responsabilidad en los secretarios.

¿Será?