Tricio y Tereso, la alianza de Coahuila con Sheinbaum

El empresario lechero Eduardo Tricio y el sindicalista Tereso Medina, una vez convertido en líder nacional de la CTM, serán de los principales enlaces de Coahuila con la Presidenta de la República.

Tricio es en la actualidad integrante del equipo de asesores empresariales de Claudia Sheinbaum y tiene acceso a información privilegiada sobre el desarrollo económico del país y de esta entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Conjura exgobernador Miguel Riquelme a favor del senador morenista Luis Fernando Salazar

Tereso Medina coquetea con Morena a nivel nacional, mientras negocia la dirigencia, según columnistas nacionales, con la familia del líder cetemista actual, Carlos Aceves del Olmo.

Eduardo, dueño de Lala, en lo empresarial, y Medina Ramírez, en lo sindical y en lo político, serán piezas claves en el gobierno de la mandataria nacional morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Tereso puede también desempeñarse en Coahuila como cuña y fuente de presión política de los ex gobernadores Rubén Moreira y Miguel Riquelme, sus asesores e impulsores.

ALTA TECNOLOGÍA

La mejor sala de cómputo en Coahuila se encuentra en el CBTis 97 de Saltillo, presumieron maestros y directivos de este plantel ante el delegado del Bienestar, Américo Villarreal.

El equipamiento fue adquirido a través del programa “La Escuela es Nuestra” y alumnos y personal docente lo consideran una herramienta de la mejor calidad para el taller de computación.

Los padres de familia a los que se entregó el recurso para la adquisición de las modernas computadoras agradecieron la confianza de la SEP federal.

La senadora Cecilia Guadiana acompañó al delegado del Bienestar a la ceremonia de entrega.

¿OMAR A GOBERNACIÓN?

En la capital del país anda fuerte el run run de que el actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, puede ocupar la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez.

El hombre fuerte de la seguridad en México es actualmente el funcionario más efectivo en el gabinete presidencial y columnistas y políticos lo ubican para el 2026 en Gobernación.

El cambio suena lógico si se toma en cuenta que Rosa Icela se ha visto superada por las marchas de maestros, cierres carreteros por productores de maíz y transportistas, entre otros temas.

Veremos y diremos...

DOS MUJERES Y UN CAMINO

El Congreso local puede albergar en el 2026 a las dos principales aspirantes a la gubernatura, en caso de que la diputada federal Verónica Martínez acepte la candidatura por el distrito 9 en Torreón.

Verónica y la actual lideresa legislativa Luz Elena González, que seguramente se reelegirá, son las cartas femeninas que lideran la lista de aspirantes a suceder al gobernador Manolo Jiménez.

La dirigente del PRI en Torreón se mantiene a la expectativa, mientras desde el Senado de la República giran instrucciones.

FAVOR ESPECIAL

Muchas cosas se pueden decir de Rubén Moreira, pero hay que reconocer que a quienes le guardan lealtad, los protege.

Y es que trabajar para él es muy demandante por sus exigencias de atención permanente y sus desplantes.

El ex representante nacional del PRI, Rigo Fuentes, lo soportó con estoicismo y ahora está por regresar a la política, merced a la petición de Rubén al gobierno actual, como un favor especial.

La obediencia paga...

SABIA POSICIÓN

El ex alcalde de Monclova, Pablo González, a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene en el ánimo popular y aparece entre los primeros en las encuestas de aceptación ciudadana.

Ante el rumor de una posible aspiración a ir como candidato del PRI a una diputación local, De Buena Fuente preguntó al ahora recaudador de rentas en Monclova sobre el tema:

“Mira, la verdad, ni me han invitado, ni me interesa en estos momentos, sinceramente estoy muy agusto aquí, y aquí me quiero quedar”, respondió el funcionario regional.

El político acerero entiende que son otros tiempos y de la llegada de nuevas generaciones, por lo que prefiere respetar y guardar un perfil institucional.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el informe de ayer del legislador Antonio Attolini marcará un antes y un después en la política comarcana?