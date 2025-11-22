Coahuila: Entre copas e indolencia anda la justicia en Monclova

En Monclova puede pasar cualquier cosa y ya no es algo que comúnmente sorprenda, pero nunca se supo, hasta ahora, que la procuración de justicia afectara al sector restaurantero.

El martes pasado amanecí en Sabinas para, entre otras cosas, ver a un amigo ganadero que tuvo a bien obsequiarme unos cortes de carne, de excelente calidad, del rancho El Jaralito.

De regreso a Saltillo, se comunicaron unos paisanos de Monclova con los que quedé de echar café al pasar por la ex capital del acero.

Les propuse vernos en el restaurante El Campanario, pero rechazaron la invitación y mejor nos reunimos en otro lugar la tarde-noche del mismo martes.

Jurisconsulto uno y notario público el otro amigo, entre broma y en serio comenzaron a platicar del grave problema de imagen y operación por el que atraviesa la Fiscalía regional.

Resulta que un importante funcionario de esta dependencia tomó al reconocido restaurante El Campanario como oficina de trabajo... y diversión.

El sujeto, que gusta de ingerir grandes cantidades de infusiones espirituosas, revisa expedientes y despacha en una de las mesas a la que se hace acompañar de jóvenes auxiliares de la oficina.

Hasta ahí todo va bien, pero ya pasadas las horas, un supuesto proxeneta apodado el “Charro”, dicen que llega al mesón a ofrecer escorts ante el estupor de comensales y damas presentes.

El tema se complica para las abogadas de la dependencia, porque es tal la frecuencia de las pasarelas que temen ser confundidas en algún momento con las prestadoras de placer.

Los paisanos fueron amigos de un familiar ya fallecido del alto mando regional que se desempeñó como titular de Fomento Agropecuario, y en memoria de éste han sido discretos y respetuosos.

Pero advierten que las cosas no caminan bien en la procuración de justicia, ya que tantas horas de desvelo provocan que el funcionario se quede dormido en horas de trabajo.

Dos chicas de nombre Carol y Thilma, señalan, aprovechan la situación para manejar la oficina regional y resolver los casos conforme a sus intereses financieros y sentimentales convengan.

Grave tema, que seguramente muy pronto va a explotar por el enojo de las familias que acuden a disfrutar del menú en el reconocido y popular restaurante.

SERENIDAD SENATORIAL

Buen desempeño ha tenido en el Senado de la República el ex gobernador coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, con un perfil sobrio e institucional.

Riquelme ha evitado caer en confrontaciones baratas y exhibirse como un porro partidista, por lo que es de los pocos que representa a la entidad con responsabilidad.

En el reciente proyecto de decreto de la Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión, el senador pidió garantizar recursos para su implementación y que no sea solo una medida ilusoria.

Bien por MARS...

PROPUESTA INTELIGENTE

El legislador federal lagunero Memo Anaya se pronunció por castigar con severidad el reclutamiento forzado que ejecuta el crimen organizado en México.

Anaya Llamas pidió incrementar las penas carcelarias de 10 a 20 años y legislar para crear un tipo penal específico de este delito cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, la iniciativa de ley no se encuentra en la agenda de la Cámara de Diputados, denunció el legislador albiazul.

REVOLUCIÓN VALIENTE

La arena estaba de bote en bote, al momento en el que el legislador local morenista, Antonio Attolini, subió al ring para rendir su primer informe de actividades.

El inédito evento, que congregó a más de mil personas en la Arena Coliseo “Tony Arellano”, de Torreón, Coahuila, fue escenario también de varias peleas de lucha libre.

El pasado jueves fue un día especial para Attolini Murra que, ante la vibrante concurrencia, llamó a los torreonenses a una revolución pacífica, democrática y valiente.

Attolini Murra recibió el jueves la noticia de que será el coordinador del comité distrital de Morena con sede en Torreón, lo que lo convierte en candidato a diputado local en el 2026.

TANTA FALSEDAD

El empresario monclovense Armando de la Garza parece tener boca de profeta, pues hace algunas semanas declaró que cada dos o tres meses surgen noticias sobre la supuesta venta de AHMSA.

Y eso fue lo que hace unos días ocurrió con la aparición del empresario de Nueva Rosita, Efraín Rodríguez, como postulante para adquirir la acería.

Ahora se sabe que la empresa Lance Internacional carece de la capacidad financiera para ofertar por la siderúrgica.

Lance tampoco tiene experiencia en la fundición de fierro y productos de acero, como se exige en los requisitos para participar en la subasta.

Nombre no...