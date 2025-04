En México hay 110 millones de personas intersexuales (y el escándalo)

La Conapred ha señalado que una de cada 67 personas de nuestro país es intersexual. Es decir, personas que nacen con ovarios y testículos; estos cuerpos, por tanto, no pertenecen al común sistema binario varón-mujer. Y no, no es una enfermedad, es una expresión distinta de los aspectos biológicos.

Las personas intersexuales, además de esta condición biológica, desarrollan como todos nosotros orientaciones sexuales o identidades de género de acuerdo con su experiencia en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: El absurdo ‘no estás solo’ para Cuauhtémoc Blanco

Es práctica común que se oculte cuando hay un recién nacido intersexual. En muchos casos, los médicos asignan un sexo legal (masculino o femenino), sin embargo, con el desarrollo del bebé que se convierte en niño y luego en adolescente −por explicitar un caso−, toda la información hormonal y funcional va también sumando a su identidad de género. Entonces, puede ocurrir que el sexo legal asignado no corresponda con el resultado de la funcionalidad corporal y la experiencia del adolescente en su vivir.

Algunos médicos deciden junto con los padres realizar intervenciones quirúrgicas en los recién nacidos. Sin embargo, los procesos biológicos son complejos y puede ser que un niño, en su desarrollo, observe conductas no asignadas socialmente al sexo biológico definido a través de un procedimiento quirúrgico. Dichas operaciones pueden causarles problemas de infertilidad, incontinencia, sufrimiento psicológico o dolor corporal permanente.

La intersexualidad, como se ve, es una variación, como tantas otras variaciones que ocurren y se observan en los recién nacidos (diferente número de dedos o espina bífida, por ejemplo). Sin embargo, estas otras variaciones no causan escándalo porque no detonan una faceta de cada persona: su orientación y disfrute sexual, esa faceta sobre la que tantas religiones y códigos penales del mundo ponen lupa y prohibiciones.

Las personas intersexuales tienen combinaciones cromosómicas que son diferentes, por ejemplo, en lugar de expresar XY para el varón, expresan XXY (recordemos que la combinación XX está asociada a lo femenino). Con este resultado, las hormonas secretadas o las expresiones de los órganos internos no se ajustan a lo normal, aquí me refiero a lo normal relativo a lo normado.

Fue en 1917 cuando Richard Goldschmidt , biólogo y genetista alemán, acuñó el término intersexualidad para referirse a lo llamado “ambigüedades sexuales físicas”.

Adélaide Barbin , de nacionalidad francesa, quien posteriormente fue llamada Abel Barbin, es considerada la primera persona intersexual. Nació el 8 de noviembre de 1838 y se le asignó el sexo femenino al nacer. Logró, con el apoyo de su madre, quien trabajaba como personal de limpieza con personas de altas esferas sociales, ingresar a un convento para estudiar como institutriz. Adélaide tenía vello facial que debía afeitarse y tenía un pecho absolutamente plano. Manifestaba dolencias constantes.

Posteriormente logró escapar del convento para confesarse con el obispo de La Rochelle sobre su condición y dolores físicos. El obispo le solicitó a Adélaide, a sus 21 años, realizarse un examen médico que arrojó un resultado claro: poseía vagina, cuerpo masculinizado y un pequeño pene y testículos dentro de su cuerpo.

TE PUEDE INTERESAR: Rediseñan banderas Pride Progress y LGBT+, para incluir a intersexuales

Así, una disposición legal posterior, dictada por el médico, la obligó a cambiarse el nombre en el registro por el de Abel y a vestir prendas masculinas. Sólo volvió a su habitación de institutriz para preparar su salida; ya había quien la sustituyera. Se reunió con su enamorada, de nombre Sara, le informó lo ocurrido, esto implicó la separación de ambas. Viajó a París, donde vivió en la pobreza y escribió sus memorias. Se suicidó inhalando gas de cocina.

Las mentes represoras que tanto dolor causan, siguen existiendo y sólo operan en lo binario. Existe el Día de la Solidaridad Intersexual que se celebra en memoria de Adélaide Barbin.

La palabra intersexualidad se compone del prefijo inter (entre), sexus (sexo), alis (relación), más el sufijo -dad (cualidad).