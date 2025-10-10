Nuevo León y todo México místico. Sus virreyes y la majestad imperial conocen los sofisticados métodos de saqueo. Por las fronteras entran hidrocarburos piratas, fentanilo asesino, armas de alto poder y productos chinos.

La globalización gana terreno. Asomarse a las goteras de las ciudades encontraremos complejos residenciales vecinos a los polígonos de pobreza. Concreto, asfalto y carreteras intransitables.

Perdemos el miedo a las células del crimen organizado. A quienes les tememos con pavor infantil a movilidad, policía municipal, fuerza civil y la guardia nacional.

Acostumbrados a la extorsión. Al moche de ejercicio desmoralizante. Entrar al ruedo del negocio antrero paga piso bidimensional. A los malandros y a inspectores de alcoholes. Engrosa las cuentas del marranito para las siguientes elecciones. Esas son las buenas. Publicidad disfrazada en los panorámicos. Enamórese de las utopías progresistas. Transporte inflado en precio. Horas hombre perdidas en las filas. Regresar a casa en la periferia.

Gentrificación de los barrios aledaños, colonieros. Por día, por semana o por mes. A cinco minutos de la pobreza infamante. Salir a partir de media tarde. Comprar el refresco para la cena. Las tiendas de barrio por debajo del mostrador guardan los psicotrópicos, el pase a la eternidad. Puntos de venta abiertos las 24 horas los 365 días del año.

En tiempo y forma trabajan los inmigrantes en las nuevas conexiones de las líneas emergentes del metro. Seremos en el 2026 coanfitriones junto con Canadá y USA del mundial organizado, cobrado y producido por la FIFA.

Pan, circo y licor en las piqueras de desnudistas, heterosexuales flexibles y muchos fotoperiodistas reporteriles, dispuestos a noticiar el contraste del primer mundo. Nosotros, economía emergente, tercer mundo, hincados a la voluntad del país mayor consumidor de drogas y antidepresivos.

En la arena dejamos la barca, juntos iremos a surcar un nuevo mar. Venga a nos el reino de la rebelión.