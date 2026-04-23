Enfoque integral de las políticas públicas

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Opinión
/ 23 abril 2026
    Enfoque integral de las políticas públicas
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Las políticas públicas adoptadas bajo un enfoque incremental generan un valioso aprendizaje institucional que constituye la base para la continuidad y consolidación de resultados positivos

En el complejo campo de la formulación de políticas públicas, el debate entre enfoques racionales exhaustivos y aquellos de carácter incremental ha ocupado un lugar central en la literatura académica desde mediados del siglo 20.

Mientras el modelo racional-comprensivo ha sido concebido como una organización perfecta basada en información completa y cálculo exhaustivo, la realidad política y administrativa suele inclinarse hacia procesos más pragmáticos. Desde esta perspectiva se ofrece a lo largo del tiempo, en términos llanos, aprovechar las etapas previas de las políticas públicas.

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El potencial transformador del incrementalismo radica en su capacidad para fomentar el aprendizaje institucional.

Los procesos incrementales facilitan la acumulación de conocimiento práctico, la refinación de rutinas organizacionales y el fortalecimiento de capacidades técnicas sin desestabilizar la estructura institucional.

En países en desarrollo, donde los recursos y la capacidad estatal son limitados, esta lógica adquiere especial relevancia. El aprendizaje institucional resultante se traduce en mejoras continuas del funcionamiento y desempeño de las instituciones. A pesar de los cambios, las capacidades instaladas –sistemas informáticos, protocolos de auditoría y expertís acumulado– aseguran la continuidad de resultados positivos, contribuyendo a la generación de valor público.

Este proceso de aprendizaje genera varios mecanismos que aseguran la continuidad. Primero, la institucionalización del conocimiento en rutinas y procedimientos estandarizados reduce la dependencia de individuos específicos. Segundo, la retroalimentación interactiva permite ajustes que aumentan la resiliencia frente a entornos cambiantes. Asimismo, el éxito incremental construye confianza pública y apoyo político para profundizar procesos graduales, pero permanentes, de cambio. Si bien el incrementalismo puede criticarse por su potencial lentitud ante crisis urgentes, en áreas técnicas sus ventajas superan gradualmente las limitaciones.

En síntesis, el valor de las políticas públicas desde un enfoque incremental radica precisamente en su capacidad para tejer un aprendizaje institucional robusto. Ese aprendizaje es un mecanismo poderoso para el desarrollo de capacidades institucionales sostenibles.

https://vanguardia.com.mx/opinion/propuestas-tributarias-presentes-del-pasado-GA19910035

Ciertamente, las políticas públicas adoptadas bajo un enfoque incremental generan un valioso aprendizaje institucional que constituye la base para la continuidad y consolidación de resultados positivos en el mediano y largo plazo.

Charles Lindblom planteó en 1959 una crítica contundente al modelo racional; decía que, en lugar de definir objetivos claros y evaluar todas las alternativas posibles, los tomadores de decisiones parten de políticas existentes y realizan ajustes marginales centrándose en las diferencias incrementales entre opciones. A pesar de la crítica academicista, no es necesariamente malo, dado que valoró los aprendizajes previos y los potenciales institucionales que se han construido. Así, el enfoque incrementalista garantiza que los resultados no sean efímeros, sino perdurables. Insisto, sólo a través de este mecanismo se puede aspirar a políticas públicas que realmente transformen la sociedad de manera sostenible.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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