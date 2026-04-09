¿Propuestas tributarias presentes del pasado?

Sabíamos que con sus dos vertientes: la del ingreso y la del gasto, teníamos que modernizar las finanzas estatales y municipales, vigilar el uso correcto de los recursos y dar un impulso a las universidades públicas de todo el país.

Un tema que nunca ha dejado los espacios de los profesionales de la Economía, la Administración y el Derecho es el que me tocó encabezar como presidente del Colegio Nacional de Economistas ( CNE ), en los años noventa, cuando la principal temática que planteamos fue la necesidad de una reforma fiscal integral y la revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de una nueva Convención Nacional Fiscal, la cual me tocó coordinar años después. Al respecto, realizamos reuniones en varios estados, destacando Oaxaca, Querétaro, Tabasco y la Ciudad de México; entendiendo en el CNE que el tema fiscal o hacendario era central para el desarrollo social y de la política económica.

Era evidente, desde entonces, que nuestro sistema recaudatorio era uno de los menos suficientes: la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios, no daba suficiencia al gasto público para el desarrollo, además de rezagos sociales en infraestructura, gasto educativo, salud e incluso en el mantenimiento y renovación de activos importantes en el sector público. Y en materia de política económica, ya era evidente que la reforma hacendaria era prioritaria para el país. Más adelante me tocó coordinar la Cuarta Convención Nacional Hacendaria, encabezada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como sabemos, desde hace algunos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) elaboran las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. La última edición es de 2025.

Asimismo, la CEPAL y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) difunden el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. En la edición 2023, destacan los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB: Brasil, que fueron del 32 por ciento; Argentina, del 27.8 por ciento; Costa Rica, del 24.9 por ciento, y México, del 17.7 por ciento.

Estas cifras indican que tenemos que hacer un gran esfuerzo para fortalecer nuestros indicadores de desarrollo económico y social. Es claro que una revisión de la política tributaria es necesaria, que se requiere un gran esfuerzo nacional, sin afectar a los sectores de menores ingresos, pero tampoco a los generadores de riqueza.

Tanto la CEPAL como la OCDE coinciden en que los bajos niveles de gasto público inhiben las finanzas públicas en su papel de pivotes del desarrollo, de ahí la necesidad de incrementarlos y fortalecerlos con la participación de todos.