Episodio 3: Qué sigue en Venezuela. ¿Y en México?

Caracas.-

¿Les platico? ¡Arre!

Recapitulando:

El dinero venezolano aportado por Chávez al modelo de expansión del castrismo basado en terrorismo político, causó el secuestro de las democracias en el continente americano a partir del siglo XXI.

El Foro de Sao Paulo formado por el presidente brasileño, Lula da Silva, aglutinó a países como México que irresponsablemente se aprovecharon de llegar al poder democráticamente, para buscar eternizarse.

Esto constituye la aparición de los narco Estados, cuyo primer caso fue la dictadura de Cuba a partir de 1959.

Lo estamos viendo hoy con las reformas promovidas por la presidente Sheinbaum, que buscan apoderarse de las elecciones de 2027, a costa de sus mismos socios políticos, el PT y el PVEM, que amenazan con votar en contra de la intención de desaparecer a los legisladores plurinominales y reducir los fondos públicos a éstos, mientras se los aumentan a MORENA.

Pero ni todo el petróleo de Venezuela usado como moneda de cambio, bastó para financiar campañas políticas en México, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Ecuador y Chile.

Cuando no fue suficiente, entró el dinero de los narcos, comandados por el Cartel de los Soles de Venezuela y apoyado por los de México, que tienen copado más del 50% del territorio mexicano, según la contra-inteligencia de EEUU.

Aparece el terrorismo político electoral.

Por un lado, las armas del crimen organizado y por el otro las trampas de gobiernos como el de Petro en Colombia, López Obrador en México, Daniel Ortega en Nicaragua, Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y por supuesto, Lula da Silva en Brasil, que hacen a éste volver a ser presidente, después de haber estado en la cárcel.

De hecho, el crimen organizado es el socialismo del siglo XXI.

Entonces, en el hemisferio se produce una confrontación que no es derecha contra izquierda; ni los países desarrollados (EEUU, Canadá, Panamá, Costa Rica) contra los infra desarrollados (Haití, República Dominicana, México y todos los demás); que no es primer mundo contra el tercero, sino el crimen organizado que emprende una guerra híbrida, definida como cualquier tipo de agresión destinada a tomar el control de gobiernos que llegan al poder democráticamente.