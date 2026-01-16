Episodio 3: Qué sigue en Venezuela. ¿Y en México?
Plácido Garza DETONA® crimen organizado es el socialismo del siglo XXI. ¿Sus baluartes? Lula, Chávez-Maduro, Petro, Daniel Ortega, AMLO y ahora, Sheinbaum
Caracas.-
¿Les platico? ¡Arre!
Recapitulando:
El dinero venezolano aportado por Chávez al modelo de expansión del castrismo basado en terrorismo político, causó el secuestro de las democracias en el continente americano a partir del siglo XXI.
El Foro de Sao Paulo formado por el presidente brasileño, Lula da Silva, aglutinó a países como México que irresponsablemente se aprovecharon de llegar al poder democráticamente, para buscar eternizarse.
Esto constituye la aparición de los narco Estados, cuyo primer caso fue la dictadura de Cuba a partir de 1959.
Lo estamos viendo hoy con las reformas promovidas por la presidente Sheinbaum, que buscan apoderarse de las elecciones de 2027, a costa de sus mismos socios políticos, el PT y el PVEM, que amenazan con votar en contra de la intención de desaparecer a los legisladores plurinominales y reducir los fondos públicos a éstos, mientras se los aumentan a MORENA.
Pero ni todo el petróleo de Venezuela usado como moneda de cambio, bastó para financiar campañas políticas en México, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Ecuador y Chile.
Cuando no fue suficiente, entró el dinero de los narcos, comandados por el Cartel de los Soles de Venezuela y apoyado por los de México, que tienen copado más del 50% del territorio mexicano, según la contra-inteligencia de EEUU.
Aparece el terrorismo político electoral.
Por un lado, las armas del crimen organizado y por el otro las trampas de gobiernos como el de Petro en Colombia, López Obrador en México, Daniel Ortega en Nicaragua, Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y por supuesto, Lula da Silva en Brasil, que hacen a éste volver a ser presidente, después de haber estado en la cárcel.
De hecho, el crimen organizado es el socialismo del siglo XXI.
Entonces, en el hemisferio se produce una confrontación que no es derecha contra izquierda; ni los países desarrollados (EEUU, Canadá, Panamá, Costa Rica) contra los infra desarrollados (Haití, República Dominicana, México y todos los demás); que no es primer mundo contra el tercero, sino el crimen organizado que emprende una guerra híbrida, definida como cualquier tipo de agresión destinada a tomar el control de gobiernos que llegan al poder democráticamente.
¿Y cuáles son esos medios?
-Migración forzada de cubanos, venezolanos, mexicanos y centroamericanos hacia EEUU, administrada como un mecanismo de agresión no solo hacia las tierras de Trump, sino a otros países como Panamá, Colombia, Perú, Argentina e incluso a Europa.
-Narcotráfico, mediante cocaína y fentanilo, que hacen de México la gran plataforma para llevarlos a EEUU. Se transnacionalizan las Maras Salvatruchas (expulsadas de El Salvador por Bukele), el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles -de Venezuela- y las bandas mexicanas, como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
-La trata de personas.
- El tráfico de armas.
- Ataques cibernéticos para descontrolar y desanimar a la población, buscando controlarla mediante millonarios gastos en redes sociales, influencers, tiktokeros, feisbuqueros, chateros y medios de comunicación, que también han sido infiltrados por el crimen organizado.
Esto da lugar a pueblos secuestrados en México, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Chile, y en el resto -incluyendo a EEUU- pueblos amenazados por este sistema de agresión, que ha sido identificado plenamente por el gobierno norteamericano y de ahí la “extracción” de Maduro... más las que podrían ocurrir...
Entonces, la democracia se está defendiendo. Ha identificado al enemigo: el crimen organizado.
¿Qué sigue?
La libertad de los pueblos, si éstos se ponen las pilas y se oponen a acciones como la emprendida por Sheinbaum en el Congreso de la Unión.
O la desestabilización que fue iniciada por Castro, luego financiada por Chávez y Maduro y ahora, por los narcotraficantes.
Todos los dedos apuntan contra Cuba y Venezuela, pero que no se nos olvide que Lula da Silva es quien le da foro a todo esto, con su Foro de Sao Paulo.
Navega con perfil bajo pero ya comienza a tomar protagonismo:
Acaba de invitar a Claudia Sheinbaum a una visita oficial a Brasil, donde sería recibida en la puerta principal del Palacio de Planalto, en Brasilia, no por la puerta de servicio de la Casa Blanca, por la cual entró sumisa y vergonzosamente María Corona Machado, a regalarle a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025.
¿Por qué hay guerra en este 2026?
