Una de las innumerables manifestaciones del odioso machismo que las mujeres han debido padecer es la importancia que en nuestra cultura -o incultura- ha dado siempre el hombre a la virginidad de la mujer. No sé si todavía, pero antes el varón que se casaba exigía terminantemente que su novia llegara virgen al matrimonio (”Tú me quieres blanca; tú me quieres pura...”), aunque él llegara con la mancha ...