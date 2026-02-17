Es oficial: Morena Coahuila removerá o ratificará por encuesta a coordinadores

Sólo Alejandra Salazar, Antonio Attolini y Alberto Hurtado tienen segura la candidatura a diputados locales, advirtió ayer Luisa María Alcalde a los coordinadores distritales en Coahuila.

El resto de los aspirantes a legisladores locales será sometido a una nueva encuesta ante su magra popularidad y penetración social, aclaró Luisa María vía Zoom a los asustados morenistas.

La presidenta nacional de Morena informó que, para organizar la próxima encuesta, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para sus amigos, estará este sábado en Coahuila.

Luisa María tuvo ayer una reunión virtual con Alberto Hurtado, Alejandra Salazar, Antonio Attolini, Paloma de los Santos, Alfonso Almeraz, Fernando Hernández y el resto de los coordinadores.

Ahí dejó en claro que los candidatos con mejor evaluación en los sondeos ciudadanos que realiza Morena son Hurtado, Attolini y Salazar y su elección es considerada como prioritaria.

Con esta determinación, las candidaturas de Fernando Hernández y Pily de Aguinaga, en Torreón; Paloma de los Santos, en Acuña; y Alfonso Almeraz, en Monclova, pueden caerse.

Los candidatos del PT que van en la alianza con Morena no entran en el sondeo popular y su permanencia depende sólo del dirigente estatal de este organismo político, Ricardo Mejía.

El secretario de Organización de la 4T, Andrés Manuel López Beltrán, llegará el sábado a Coahuila para organizar lo más pronto posible la madre de todas las encuestas morenistas en esta entidad.

¿Quiénes se van?

DIFERENTES ESCENARIOS

El uso electoral que hace el diputado morenista, Antonio Attolini, de su confrontación con el alcalde de Torreón, preocupa a reconocidas figuras del PRI en la comarca lagunera.

En primer lugar, porque entienden que Attolini Murra supo detectar el flanco débil del Revolucionario Institucional y pone continuamente el dedo en la llaga.

Lo mismo pretende hacer en Saltillo el legislador de la 4T, Alberto Hurtado, con el alcalde Javier Díaz, pero con una gran diferencia, pues el edil saltillense es de los mejor calificados en el país.

Por eso, la campaña de Alberto contra Javier no prospera, en tanto que la de Attolini vs Román Alberto agarra más fuerza, pues el edil torreonense trae un fuerte desgaste político y social.

En el ayuntamiento capitalino se ríen de los ataques de Hurtado, pues saben que se los van a cobrar en las urnas.

Pero en la sede de la comuna torreonense, cada golpe de Murra los cimbra y los hace reaccionar con desesperación e impotencia.

RICARDO, ¿UN THERIAN?

A través de redes sociales, jóvenes nigropetenses invitan a una convivencia Therian en la Macroplaza de esta ciudad fronteriza el próximo sábado 21 de febrero.

La convivencia es abierta a todo público, siempre y cuando vayan caracterizados del animal que más les gusta.

En las últimas semanas se han viralizado videos de jóvenes identificados con un animal y utilizan máscaras y accesorios relacionados con lobos, gatos, osos, lagartos, gusanos y otras especies.

El líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, puede entrar en la categoría de Therian por su afinidad personal con el tigre, pues imita sus gestos y garra.

La moda Therian se extiende por el país y ya llegó a varias ciudades de Coahuila.

ABRAZOS Y APAPACHOS

Si usted es político, hoy es un buen día para pasar una tarde de saludos y abrazos en la sede de Canacintra Saltillo.

El lugar estará esta tarde convertido en recinto oficial del informe de actividades de la presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales.

La legisladora local será arropada por la crema y nata de la clase política del PRI, que asistirá a eso de las 17:30 horas a escuchar el informe.

Luz Elena trae el sol de frente y más lo traerá en unos dos años más...