Preocupa a Morena nacional indisciplinas de coordinadores en Coahuila

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, anunció su próxima visita a Coahuila, en un intento de control de daños, luego de los actos de indisciplina al interior de la 4T.

Andy se reunirá con los coordinadores distritales para establecer códigos de conducta y evitar zafarranchos y pleitos públicos, como el reciente de Fernando Hernández, en un bar de Torreón.

López Beltrán se mantiene a cargo de la elección de diputados locales en Coahuila, y su llegada al estado responde también a la supervisión de ajustes de metas y la renovación de cargos.

Por cierto, este martes, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sostendrá una reunión virtual con coordinadores distritales para temas electorales y de buen comportamiento.

Fernando Hernández es esposo de la actual diputada federal, Cintia Cuevas, y su candidatura a una diputación local es propuesta directa de Andy López Beltrán.

REPORTAN MALITO A RIQUELME

Desde la comarca lagunera, políticos torreonenses reportan que el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anda un poco delicado de salud.

Afecciones cardíacas lo mantienen siempre al pendiente de cualquier arritmia, para tomar el tratamiento indicado y evitar caer en hospitalización, señalaron amigos del senador priista.

Esta columna intentó corroborar la información y buscó comunicarse con el exgobernante coahuilense, pero fue inútil, pues Riquelme no respondió al llamado.

Por lo pronto, la versión que corre es que Miguel Ángel tuvo que modificar sus hábitos alimenticios, bajar el consumo de bebidas espirituosas y establecer rutinas de caminatas.

Ojalá todo siga bien...

Incomunicado y aislado

El Departamento de Justicia de EU rechazó la solicitud de Miguel Ángel Treviño de salir del aislamiento en que lo tienen y prometió comprobar su autoría en la matanza de Allende, Coahuila.

El llamado Z-40 se encuentra recluido en un penal de Estados Unidos, bajo estrictas medidas de seguridad, y ha negado su participación en los crímenes colectivos de 2011 en esta entidad.

Sin embargo, sus apelaciones no han prosperado y la justicia de Estados Unidos decidió que continúe bajo medidas estrictas de seguridad, con visitas cada dos semanas y restricción de llamadas.

No me tienen paciencia

Acuciosos lectores que escudriñan escrupulosamente lo que aquí se escribe reportaron varios errores de dedo en la edición de ayer sobre el tema de Tania.

En primer lugar, señalaron que Tony Flores no estuvo detenido en 2026 en Estados Unidos, como aquí se publicó, sino en 2006.

La segunda observación es que Tania “N” nunca ha sido empresaria, pues solo facturó cinco meses a su hermano Tony, y luego este le retiró el apoyo.

Servidos, señores: ahí queda la aclaración, y gracias por sus oportunas y pertinentes observaciones.

Miércoles de informe

Este miércoles, a las 17:30 horas, en Canacintra Saltillo, la presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, rendirá su segundo informe de actividades legislativas.

La legisladora priista destacó que su informe tiene tres ejes: el primero es el trabajo en equipo; el segundo tratará de legislar para las familias; y el tercero habla de reformas penales.

Luz Elena encabeza la lista de mujeres que aspiran a la gubernatura de Coahuila, seguida de Hilda Flores Escalera y de la legisladora federal Verónica Martínez.

Sin duda, este miércoles será un día especial...