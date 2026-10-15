Esta noche, las olas de Lorenia estaban en el cielo

¿Les platico? ¡Arre! Apenas me apeé del avión que me trajo desde la CDMX y ya estaba montado en las olas de Lorenia Canavati, durante la presentación de su libro ante una atiborrada terraza del Casino Monterrey. Resultaría difícil mencionar los nombres de tantos personajes que se dieron cita ante el conjuro de un libro que fue escrito por Lorenia, basado en el diario que lleva desde niña.

Incluso su hijo heredó esa costumbre y para deleite de los invitados, la noche fue un oleaje de emociones, selfies y charlas que parecían interminables, y el evento tenía que comenzar. Y así fue, con Liliana Melo de Sada, Celina Garza Rivero, Rebeca Garza Buerón y Valeria Guerra comentando las incidencias de este libro que viene a sentar un precedente en la vida de Lorenia. Anunció que se trata de su primer libro lo cual hace esperar que vendrán otros, para solaz de quienes somos sus amigos. Me gustó el formato de esta presentación, porque rompió con los cánones de la formalidad que se acostumbra para este tipo de eventos.

Justo en estos momentos la Feria del Libro del ITESM está a todo lo que da en Cintermex, pero la obra de Lorenia viene a ser un dechado de anécdotas que la pintan tal cual es, aguerrida y echada para adelante en sus diferentes facetas. Los diarios se escriben para catalizar nuestras emociones y vivencias. Son una forma de vivenciar las altas y bajas que la existencia nos depara y nos ofrece a todos. Nadie se salva de esos vaivenes. Todos somos actores de un oleaje de emociones, de sentimientos, de vivencias, de hechos y contrahechos que le van dando forma a la vida de cada quien. Lorenia no le pide permiso a nadie para actuar como la conocemos muchos. Ella es un testimonio viviente de que los retos actuales no permiten que nos quedemos cruzados de brazos.

Debemos convertir la información en acción para honrar así el legado de quienes van marcando el rumbo de los acontecimientos que mueven a este mundo, en oleadas... Lorenia redefine su vida en este libro y nos presenta un reflejo de sus inquietudes, de sus retos, de sus logros y de sus desafíos. Sus presentadoras dieron pie a que la audiencia corroborara la valentía de esta mujer, en todas sus facetas. Bien por ella. Y bien por quienes tuvimos la suerte de asistir a la presentación de su ópera prima, porque de seguro vendrán más olas...

Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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