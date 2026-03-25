Este es el momento ideal para comprar un vehículo eléctrico

Por Michael Grunwald, The New York Times.

La guerra en Medio Oriente vuelve a poner en evidencia las desventajas de nuestra dependencia del petróleo y el gas. Los costos de transporte y electricidad se disparan para las familias comunes y corrientes, mientras las grandes petroleras y Vladimir Putin cosechan ganancias extraordinarias. A esto hay que añadir las habituales emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

Es comprensible que la gasolina a 5 dólares el galón y otras consecuencias de la crisis energética estén impulsando llamados para que Estados Unidos reduzca su dependencia de los combustibles fósiles. Y aunque decirlo ya no esté de moda, los estadounidenses también podemos cambiar nuestra forma de consumir gasolina, cara y destructiva. Sí, los ataques del presidente Donald Trump a los vehículos eléctricos, la energía renovable y las normas de eficiencia energética son lamentables. Pero en realidad nadie te impide comprar vehículos eléctricos, instalar paneles solares o consumir menos combustible.

No es una mala idea. Puedes ahorrar dinero de verdad mientras contribuyes —aunque sea en pequeña medida— para ayudar a estabilizar el clima, restar poder a las grandes petroleras e incluso reducir el riesgo de futuros conflictos en países dependientes de combustibles fósiles como Irán y Venezuela. Es cierto que tu aporte a un mundo mejor será solo una gota en un cubo, pero muchas gotas individuales, al final, son las que lo llenan.

Nuestro gobierno solía reconocerlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, llamó a los ciudadanos a compartir el coche para ahorrar combustible, con carteles que decían:“¡Cuando viajas SOLO, viajas con Hitler!” Durante las crisis del petróleo en la década de 1970, el presidente Gerald Ford instó a los estadounidenses a conducir menos en su discurso “Acabemos con la inflación ahora”, antes de que el presidente Jimmy Carter se pusiera un suéter para una charla informal televisada junto al fuego en la que pedía que bajaran los termostatos a 55 grados Fahrenheit por la noche. El gobierno del presidente George H. W. Bush emitió anuncios durante la Guerra del Golfo de 1991 sugiriendo a los conductores que ahorraran combustible reduciendo la velocidad y manteniendo los neumáticos correctamente inflados.

El presidente Trump, como era de esperar, no habla así. Recientemente afirmó que los altos precios del petróleo son buenos para Estados Unidos, con lo que presumiblemente se refería a sus donantes en la industria petrolera. Lo sorprendente es que los ambientalistas tampoco suelen hablar ya así, cuando solían predicar todo el tiempo la importancia de la conservación, el reciclaje y otros hábitos ecológicos. La zarigüeya de dibujos animados Pogo resumió el mensaje original del Día de la Tierra en un cartel contra la basura: “Hemos conocido al enemigo y somos nosotros”.

En la última década, los activistas ambientales, hartos de ser caricaturizados como regañones que hacen sentir culpa a los demás, han redefinido al enemigo como políticos procombustibles fósiles como Trump y empresas extractoras como Exxon. En gran medida, han dejado de sermonearnos sobre nuestra huella de carbono individual y otros pecados medioambientales, y se han centrado en el cambio político y sistémico, insistiéndonos en no obsesionarnos con nuestros comportamientos personales. Los defensores del clima suelen señalar que BP inventó la calculadora de la huella de carbono, y presentan todo el concepto de la responsabilidad ecológica individual como propaganda de las petroleras destinada a hacerte sentir culpable por un problema creado por la codicia corporativa y la corrupción política.

Es cierto que el cambio político será clave para reducir la dependencia de fuentes de energía sujetas a alzas de precios cuando hay inestabilidad en el estrecho de Ormuz. En todo el mundo, políticas públicas favorables ya han ayudado a reducir los costos de la energía solar, eólica, las baterías y los vehículos eléctricos, impulsando una revolución energética que ha permitido a países y ciudadanos disminuir costos, exposición a vulnerabilidades petroleras y emisiones. Los ataques de Trump a las subvenciones ecológicas, al transporte público y a las regulaciones ambientales han sido un freno frustrante para ese avance en Estados Unidos. Está dificultando la transición ecológica.

Pero no te está obligando a conducir un enorme todoterreno para ir al centro comercial, y tampoco lo hace Exxon. La buena noticia es que ser ecológico ya no implica necesariamente un sacrificio económico. Los cinco vehículos eléctricos más vendidos en Estados Unidos cuestan menos que el promedio nacional de un coche nuevo. Incluso antes de que el precio de la gasolina superara los 4 dólares por galón, Consumer Reports encontró que el propietario típico de un vehículo eléctrico ahorra entre 6000 y 12.000 dólares en mantenimiento y combustible a lo largo de la vida útil del auto. Como propietario de un Chevy Bolt totalmente eléctrico, puedo decir que es agradable no tener que pensar en el precio de la gasolina. Mi Bolt se alimenta de paneles solares en mi techo, que se amortizaron en siete años. Y también es agradable no pagar facturas de electricidad elevadas.

Yo tampoco quiero ser un regañón que reparte culpas, sobre todo porque sigo volando demasiado. No se trata de que la gente deba ser perfecta; es que mejor es mejor que peor. Incluso si sigues dependiendo de los combustibles fósiles, aunque no creas que conducir solo es como conducir con Putin y no tengas ganas de ajustar el termostato, compartir el coche ocasionalmente o andar en bicicleta puede ser agradable y rentable. Inflar los neumáticos, por trivial que suene, puede ahorrarte varios cientos de dólares al año en combustible. Tal vez más si persisten los cuellos de botella en el estrecho de Ormuz.

Como señaló hace dos semanas el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un llamado a acelerar la transición global hacia energías renovables, el sol y el viento no pueden ser bloqueados, embargados ni utilizados como armas, aunque sus componentes sí pueden enfrentar interrupciones en las cadenas de suministro. Hoy contamos con alternativas a la energía fósil que son competitivas en costos y mucho menos volátiles, algo que no existía durante la Segunda Guerra Mundial ni siquiera durante la guerra de Irak. Hoy sabemos que quemar petróleo y gas natural en nuestros autos y hogares está intensificando olas de calor, sequías, inundaciones y otros desórdenes climáticos. Lo que parece faltarnos es la sensación de que estamos juntos en esto, de que todos deberíamos hacer nuestra parte por la seguridad energética, la seguridad nacional y la salud del planeta. En cierto modo, todos seguimos conduciendo solos.

Ese es otro problema político. Pero conviene recordar que las mayores victorias políticas de Estados Unidos en materia ambiental —la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro— ocurrieron en los primeros años de la era del Día de la Tierra, cuando el mensaje de Pogo, de que el enemigo éramos nosotros, ayudó a crear una ética ambiental que volvió socialmente inaceptable contaminar y permitió el cambio político.

La quema de combustibles fósiles es una forma de basura atmosférica, pero para la mayoría de los estadounidenses todavía no es socialmente mal visto generar contaminación de carbono. Y es difícil imaginar cómo culpabilizar o avergonzar o incluso educar a un número suficiente de ellos para que adopten hábitos más ecológicos sin un cambio político. Pero también es difícil imaginar cómo el movimiento ambiental actual puede convencer a suficientes personas para que apoyen la acción política contra la crisis climática, mientras al mismo tiempo que les asegura que sus acciones individuales no importan.

En realidad, todas las emisiones importan. Se acumulan en la atmósfera, de modo que cada tanque de gasolina, cada vuelo de larga distancia y cada carga de ropa que se seca con combustibles fósiles calientan un poco más el planeta. Y cualquier cosa que puedas hacer para reducir tus emisiones hace que el problema sea un poco más fácil de resolver, una vez que decidamos colectivamente que queremos resolverlo. Tal vez si la gasolina a 5 dólares puede inspirar a más estadounidenses a cambiar, nuestros dirigentes acabarán por seguirlos. c. 2026 The New York Times Company.