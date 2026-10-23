Estira la liga Fernando Margáin Sada, buscando candidatura del PAN/PRI por alcaldía de Monterrey

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Estira la liga Fernando Margáin Sada, buscando candidatura del PAN/PRI por alcaldía de Monterrey
    Evento en la universidad UERRE en Monterrey, Nuevo León. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Funcionario del Ayuntamiento regio se deja querer cuando la chamacada de la UERRE le corea “alcalde, alcalde, alcalde...”

Les platico? Arre!

Solo faltó que el mismo Rector de dicha universidad enarbolara los clásicos pompones de colores como cheerleader.

También faltó poquito para que hubiera la clásica toma de lista de los acarreos, aunque de hecho hubo registro de asistencia a la entrada, donde los chavos anotaron grado, clase y carrera en la que estudian en la UERRE.

La instrucción fue sentar en primera fila a los alumnos, comandados por su rector, Ángel Casán, ex del Grupo Alfa, empresa del cual es accionista mayoritario, Dionisio Garza Medina, presidente del Consejo de la UERRE.

$!Fernando Nano Margáin Sada, Moris Dieck y Fernando Canales Clariond.
Fernando Nano Margáin Sada, Moris Dieck y Fernando Canales Clariond. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

A ratos llegó a parecer mitin político, porque el “Nano” mencionó por sus nombres a los diputados y regidores del PAN y el PRI que se dieron cita en este evento, realizado en el Centro de Monterrey, ciudad en la que todavía no vive el hijo de Alejandra Sada y Fernando Margain, aunque ese no sería un impedimento pues los políticos cambian de municipio con la “pulcritud” con que se mudan de ropa interior.

El tema es que el “Nano” sigue estirando la liga, toda vez que los reflectores de la nominación del PRI y el PAN para la alcaldía de Monterrey, apuntan hacia Lorena de la Garza Venecia, la diputada local blanquiazul a quien destapé con su permiso y el de los jefes de ambos partidos hace dos semanas.

Sigo creyendo que todavía no es el tiempo para el “Nano”, como también lo detoné en su oportunidad.

Al convivio en la UERRE faltaron los mandones del PAN y el PRI. Vi a más de estos en la presentación del libro de Lorenia Canavati hace una semana en el Casino Monterrey.

En la mesa de Los Arcos donde comí previamente con César Garza Villarreal, secretario del Ayuntamiento de Monterrey, pasaron a saludarlo más políticos que los que vi en el evento del “Nano”.

La realidad es que los tiempos electorales ninguno partido los respeta porque el INE nacional y sus delegaciones locales están pintados, o lo que es lo mismo, la clase política les pinta el dedo.

Todos se pasan por el arco del triunfo a Taddei y sus INEístas, todos menos los del nuevo partido SOMOS MÉXICO, donde andan de la greña debido a que cada vez son más los que se oponen al dedazo de Guadalupe Acosta Naranjo en favor de Fernando Turner Dávila, a quien ya se le bajó de su “gabinete”, el peor alcalde que ha tenido San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, que no quiere levantar más olas porque prefiere seguir cobijado en el ITESM, bajo el manto protector de su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascuráin.

De cariño yo le llamo a este nuevo partido, ¿SOMOS O NO SOMOS?, debido a lo que ya les narré.

Con sus pugnas intestinas le están haciendo al PRI y al PAN el favorcito de fragmentar el voto de la oposición contra los candidatos de Morena (Clara Luz Flores Carrales) y del MC (Héctor García García), por la gubernatura de NL.

De la supuesta alianza del PVEM y el PPT (Partido del Poquito Trabajo) ni me pregunten porque lo que pretenden al aliarse por la gubernatura de NL es una rotunda vacilada.

Entonces, paso a compartirles estos videos con los mensajes del “Nano”, de Fernando Canales y de Moris Dieck, el influencer por el que agitaron las banderas muchos de los chamacos de la UERRE, acrónimo que antaño se definía como Último Recurso para los alumnos perdían su Última oportunidad en el ITESM, al tronar en 2a oportunidad alguna materia.

Cajón Desastre:

Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gsby Kalifa Kaún de Garza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política

Localizaciones


Nuevo León

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La encuesta para Torreón

La encuesta para Torreón
El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo

El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?
Testigos auxiliaron al afectado y ayudaron a mover la camioneta hacia una zona segura para evitar otro accidente.

Huye tras chocar por alcance en Saltillo; deja un lesioando
El Seguro Social busca sanear sus finanzas mediante ajustes en las modalidades de retiro.

Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40
El duelo ante Cañoneros FC estaba contemplado para transmitirse por Multimedios Canal 6.3 y YouTube, mediante Telediario Coahuila En Vivo.

Reprograman el partido de Saltillo Soccer contra Cañoneros FC
Foto de representación.

Francia confirma la primera infección humana por el virus Shamonda: qué es y cómo se transmite
La mujer caminaba con paso firme cerca del frente de la multitud, vestida con ropa llamativa, antes de que un chorro directo de agua a alta presión la arrojara al suelo.

Captan en video el impactante momento en que la policía italiana rocía con cañón de agua a una joven manifestante