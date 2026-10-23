Estira la liga Fernando Margáin Sada, buscando candidatura del PAN/PRI por alcaldía de Monterrey

Les platico? Arre! Solo faltó que el mismo Rector de dicha universidad enarbolara los clásicos pompones de colores como cheerleader. También faltó poquito para que hubiera la clásica toma de lista de los acarreos, aunque de hecho hubo registro de asistencia a la entrada, donde los chavos anotaron grado, clase y carrera en la que estudian en la UERRE. La instrucción fue sentar en primera fila a los alumnos, comandados por su rector, Ángel Casán, ex del Grupo Alfa, empresa del cual es accionista mayoritario, Dionisio Garza Medina, presidente del Consejo de la UERRE.

A ratos llegó a parecer mitin político, porque el “Nano” mencionó por sus nombres a los diputados y regidores del PAN y el PRI que se dieron cita en este evento, realizado en el Centro de Monterrey, ciudad en la que todavía no vive el hijo de Alejandra Sada y Fernando Margain, aunque ese no sería un impedimento pues los políticos cambian de municipio con la “pulcritud” con que se mudan de ropa interior. El tema es que el “Nano” sigue estirando la liga, toda vez que los reflectores de la nominación del PRI y el PAN para la alcaldía de Monterrey, apuntan hacia Lorena de la Garza Venecia, la diputada local blanquiazul a quien destapé con su permiso y el de los jefes de ambos partidos hace dos semanas.

Sigo creyendo que todavía no es el tiempo para el “Nano”, como también lo detoné en su oportunidad. Al convivio en la UERRE faltaron los mandones del PAN y el PRI. Vi a más de estos en la presentación del libro de Lorenia Canavati hace una semana en el Casino Monterrey.

En la mesa de Los Arcos donde comí previamente con César Garza Villarreal, secretario del Ayuntamiento de Monterrey, pasaron a saludarlo más políticos que los que vi en el evento del “Nano”.

La realidad es que los tiempos electorales ninguno partido los respeta porque el INE nacional y sus delegaciones locales están pintados, o lo que es lo mismo, la clase política les pinta el dedo. Todos se pasan por el arco del triunfo a Taddei y sus INEístas, todos menos los del nuevo partido SOMOS MÉXICO, donde andan de la greña debido a que cada vez son más los que se oponen al dedazo de Guadalupe Acosta Naranjo en favor de Fernando Turner Dávila, a quien ya se le bajó de su “gabinete”, el peor alcalde que ha tenido San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, que no quiere levantar más olas porque prefiere seguir cobijado en el ITESM, bajo el manto protector de su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascuráin.

De cariño yo le llamo a este nuevo partido, ¿SOMOS O NO SOMOS?, debido a lo que ya les narré. Con sus pugnas intestinas le están haciendo al PRI y al PAN el favorcito de fragmentar el voto de la oposición contra los candidatos de Morena (Clara Luz Flores Carrales) y del MC (Héctor García García), por la gubernatura de NL. De la supuesta alianza del PVEM y el PPT (Partido del Poquito Trabajo) ni me pregunten porque lo que pretenden al aliarse por la gubernatura de NL es una rotunda vacilada. Entonces, paso a compartirles estos videos con los mensajes del “Nano”, de Fernando Canales y de Moris Dieck, el influencer por el que agitaron las banderas muchos de los chamacos de la UERRE, acrónimo que antaño se definía como Último Recurso para los alumnos perdían su Última oportunidad en el ITESM, al tronar en 2a oportunidad alguna materia. Cajón Desastre: Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gsby Kalifa Kaún de Garza.