Etiquetas y evidencias en choque

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Opinión
/ 20 abril 2026
    Etiquetas y evidencias en choque
    IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España. EFE

Se exhibe un idealismo sin autocrítica y se presenta, como gala y trofeo, lo que aún se contempla, en los hechos, como carencia no atendida o proyecto no realizado

Los hechos van teniendo diversas lecturas contrastantes.

Parecen las relaciones y las comunicaciones un confuso juego de coches en choque, en la feria de la historia y en la pantomima de las crónicas.

Lo mismo se difunde un estrecho en Irán para tránsito en consumo mundial de petróleo, el cual se cierra y se desbloquea, se cobra y se libera de peaje, que también acontece una confluencia en Barcelona, de etiquetas democráticas, en encuentro de gobernanzas criticables.

Se exhibe un idealismo sin autocrítica y se presenta, como gala y trofeo, lo que aún se contempla, en los hechos, como carencia no atendida o proyecto no realizado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mandato-de-servir-al-bien-de-todos-ML20097847

EXPLOSIONES CONTRA CONCERTACIONES

Se privilegia el misil hipersónico o la obesidad de portaviones sobre la palabra lúcida y sensata, libre de chantajes y descalificaciones. Lo que era diplomacia y concertación se convierte en promesas no cumplidas, amenazas diluidas, treguas no respetadas y plazos repetidos. Volar puentes y hacer estallar centrales eléctricas es la amenaza si, en tres días, no es entregado el uranio.

Se quiere la bendición de armas y guerra contra el anuncio de paz, que denuncia crímenes bélicos, soportando también oposiciones internas.

Se busca exhibir etiquetas aparatosas que oculten el alto precio que pagan, de dolor y muerte, quienes debían ser servidos por quienes quieren justificación sin autenticidad.

CLIMAS NO IMITABLES

Primavera con días gélidos. Con lluvias enfriadas. Con frentes despistados, sin brújula, que olvidaron su mundo polar.

La alegría de la Pascua no ha de imitar estos climas volubles y permitir que se cuele tristeza, miedo o ira en un espíritu que está estrenando resurrección en vida nueva.

Recordando la difícil expulsión de esos invasores, la decisión de no abrirles la puerta es la única actitud victoriosa que defiende la vida auténtica, liberada y celebrativa.

https://vanguardia.com.mx/opinion/guerra-conversar-sin-acordar-GI19990996

EDUCAR PARA LIBERTAD RESPONSABLE

Que todos los adolescentes y jóvenes lean y practiquen, hasta lograr destreza, el instructivo que enseña a pensar rectamente, a amar auténticamente y a decidir sabiamente. Mente, corazón y voluntad, sin educación acertada, producen mentiras, odios y crímenes. Esa autocorrupción daña, destruye y deshumaniza.

Educar no es memorizar, ni calificar para pasar un examen, ni ideologizar y domesticar, sino lograr que cada educando descubra su propia dignidad y la de los demás y sus capacidades, en su mejor versión, para amarlos, comprenderlos y servirlos.

TÉ CON FE

– ¿Qué necesito hacer para tener el mayor éxito?

– No necesitas éxito para ser fiel a ti mismo, a tu Creador, a todas las cosas en todas las situaciones y a todas las personas en toda relación.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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