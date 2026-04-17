Mandato de servir al bien de todos

La inmadurez de la infancia explica el amplio mando paternal. Si ese mando invade la adultez, se convierte en paternalismo pernicioso.

En el mundo adulto ya no se tolera una autoridad impuesta.

Culturalmente se toleró mucho tiempo la monarquía como derecho divino o de estirpe por sangre y apellido. Se soportaron las tiranías basadas en violencia bélica arbitraria e intimidadora y manejadas con sanción sin defensa.

PODER CIUDADANO

Se fue descubriendo la dignidad humana y la ciudadanía con sus necesidades indispensables: vida, vivienda, alimento, salud, vestido, trabajo, ingreso y descanso.

Se reconocieron como derechos inalienables. Se fue viendo claro que la fuente del poder estaba en la base. Que podía delegar, eligiendo por mayoría, a quienes podrían mandar, sirviendo al bien de todos.

Los elegidos serían mandatarios. Es decir: mandarían escuchando y obedeciendo a la ciudadanía. Por eso surgieron los organismos de representación, para discernir y legislar, después de oír a sus representados.

DIVISIÓN DE PODERES

El Poder Ejecutivo propondría. Del Poder Legislativo emanarían las leyes y el Poder Judicial vigilaría su cumplimiento y sancionaría las infracciones.

En ese sistema democrático, renovado en períodos determinados, y revocado o readmitido lo concedido por la mayoría de votantes, en lapsos fijados, se evitaría cualquier autoritarismo o anarquía.

La madurez de la ciudadanía, con su poder de elección y manifestación, podría siempre protestar o apoyar a quienes dio su mandato.

OPINIÓN PÚBLICA Y MANIFESTACIÓN

Los ciudadanos, con su opinión pública, tendrán siempre voz para que una critica constante y sana evite lo que sea estorbo contra el sano pluralismo y destierre los estatismos que intenten privilegios para sus partidarios.

Los integrantes de organismos supervisores de cada elección han de ser integralmente ciudadanos, sin pertenencia partidaria o, en su caso, se incorporarían a todos lo partidos existentes.

Todo funcionará bien cuando se esté constantemente vigilando que la leyes sean razonables, rectamente promulgadas, difundidas, conocidas, interpretadas con acierto y cumplidas.

Por ahí va el camino que llega a una sana y satisfactoria vida pública.

PETRÓLEO Y BILLETES

Hay una misteriosa conexión del petróleo de Irán con tu cartera. Si, por bloqueos allá, no pasan bien los buques por el estrecho de Ormuz, tienes acá que agregar billetes al pagar tu taquiza o firmar, con tu clave, una cantidad inflada, cuando te traigan la terminal para que introduzcas tu tarjeta.