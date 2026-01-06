EU, China y Rusia engullen pastel de 3 leches: Venezuela, Taiwán y Ucrania. Episodio 4

¿Les platico?

Es un hecho que Trump habló con los dueños de las petroleras globales antes de su intervención a Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Inyecta EU democracia en forma intravenosa. Episodio 3

Pero apenas se está descubriendo que los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia se pusieron de acuerdo antes de los hechos que mantienen a Nicolás Maduro a buen recaudo en un centro de detención de la DEA en NY.

Aquí les van los detalles, con un aderezo al final, relacionado con la carta que Trump jugará con sus aliados de la FIFA, para meterle presión a la situación en México.

¡Arre!

El pasado 28 de diciembre, el canciller Serguéi Lavrov dijo que Rusia está en contra de la independencia de Taiwán.

Así lo establece el acuerdo básico sobre la buena vecindad y cooperación entre ambos países, firmado el 16 de julio de 2001.

Ayer, lunes 5, se intensificaron las maniobras militares de fuerzas navales y aéreas chinas en el Estrecho de Taiwán, en una evidente muestra de poderío intimidante hacia el gobierno del primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai.

Para corresponder al apoyo ruso, el primer ministro chino, Li Qiang, sigue sin sumarse a las críticas internacionales por los ataques a territorios ucranianos, donde no hubo paz en esta Navidad.

El gobierno de Zelenski ordenó el pasado viernes 2 la evacuación de 3 mil niños y sus padres, de 40 localidades de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Esta medida revela el aumento de la presión de Rusia en zonas del frente que hasta ahora se habían mantenido estables.

Las fuerzas rusas y prorrusas conquistaron el 0.94 por ciento de la superficie de Ucrania durante 2025.

Fue su año con mayor avance desde 2022, cuando Putin lanzó la invasión.

Mientras tanto, Trump restó importancia a los simulacros de guerra de los chinos contra Taiwán, y desde hace cuatro meses nada ha comentado sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

CHINOS Y RUSOS PAGAN EL FAVOR A TRUMP

Siendo artífices del espionaje más avanzado del mundo, chinos y rusos mantienen sus bocas cerradas ante los nuevos archivos difundidos por legisladores demócratas el 23 de diciembre en Estados Unidos, con numerosas referencias a Trump por parte del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las revelaciones incluyen una carta que Epstein envió a un amigo suyo el mismo mes de su muerte en el año 2019, donde se quejaba de estar en la cárcel, mientras su amigo Donald se daba gusto metiendo mano a chicas jóvenes y lozanas que asistían a sus fiestas.

Putin ni Li Qiang han defendido a su ex aliado Nicolás Maduro.

Entonces, las riquezas petroleras de Venezuela se repartirán entre EU, China y Rusia, por más que Trump asegure que los primeros beneficiarios serán los venezolanos.

CAJÓN DESASTRE

-Menuda sorpresa le tiene preparada Trump a México en el terreno de la patada.

-Por debajo de la mesa, el presidente de EU ha sostenido conversaciones con Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA, para hacerle ver el riesgo que representa la sede de Guadalajara en materia de seguridad.

-Estamos a la espera de saber el color de la tarjeta que Infantino le mostrará al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro: Amarilla o roja.

-El año pasado le sacaron la roja a León, que era una de las subsedes mexicanas de la justa mundialista.

-¿Y en el “nuevo” NL, que también será sede? La FIFA todavía no se da por aludida respecto a lo que ocurre acá con el desmadre de las “obras” del Metro, el caos vial y otras desgracias que ocurren en estos festivos días. Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Garza.