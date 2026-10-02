Coahuila: Cunde derrotismo electoral en militancia de Morena

Y así como él, son varios los militantes de la 4T en Coahuila que no están dispuestos a participar en las elecciones de 2027, sabedores de la arrolladora fuerza electoral del PRI.

“Quedarte con la fama de perdedor y sin dinero no es opción”, dijo un político morenista, al rechazar que vaya a inscribirse para la elección de candidatos a alcaldes y diputados federales.

“Mira, los de enfrente traen recurso y no tienen miedo a utilizarlo, mientras que uno tiene que pedirle apoyo a los amigos y parientes, porque el partido no trae sal pal aguacate”, refirió.

El evidente desánimo cunde en la base militante de Morena, luego de perder, en junio pasado, la totalidad de los distritos electorales, en la elección a diputados locales.

Ahora, políticos de la 4T en Saltillo reconocieron que no todo es culpa del PRI, sino que mucha de esta es la falta de organización, unidad y operación territorial de los morenistas coahuilenses.

Morena abrió desde ayer y hasta el 4 de octubre la convocatoria para el registro de aspirantes a diputados federales y alcaldes, pero, como se ve, en Coahuila, la caballada estará famélica.

OBRAS SON RESULTADOS

El subsecretario de Gobierno en la región centro, Sergio Sisbeles, afina la brújula y, con visitas de precisión, mantiene abiertos los canales de comunicación estatal con alcaldes y políticos.

Apagafuegos, facilitador y mediador, Sisbeles es enlace calificado del gobernador Manolo Jiménez, con los 13 presidentes municipales de la región centro-desértica.

Hace unos días, estuvo en Estación Hermanas, en Escobedo, para entregar un sistema automatizado de potabilización de agua, disponible las 24 horas.

Ahí la lleva...

NO APLICA

“El que la hace la paga” es una buena frase para ponderar la capacidad jurídica y policial de las autoridades en Coahuila.

Pero mejor es que no exista la necesidad de que alguien la pague, como sucederá con los hermanos apodados “Los Cuates”, que ayer asesinaron a la subdirectora de un plantel en Torreón.

Según testimonios de vecinos de la Secundaria General Número 3, del ejido Unión, que detuvieron a los dos muchachos tras el homicidio, los Cuates fueron directos a matar a Nery Narváez.

Los exalumnos, armados con petardos, bombas Molotov y machetes, lograron su cometido y dejaron heridos a estudiantes del plantel.

El homicidio no fue un ajuste de cuentas, tampoco fue producto de la irrupción de bandas delincuenciales foráneas.

La realidad es más simple y cruda, pues el asesinato fue ejecutado por dos jóvenes desadaptados, con resentimientos sociales, recién salidos de un anexo.

Decir “el que la hace la paga” es, en este caso, más bien una disociación emocional y cognoscitiva, pues aquí lo que ocurrió es cosa de jóvenes atacando a jóvenes y a figuras de poder.

No es delincuencia organizada, ni malandros por drogas, ni tema de vándalos comunes; es un problema social, y así hay que manejarlo, pues los hoy detenidos ya destruyeron sus vidas.

HILA, CONECTA Y OPERA

La representante de Coahuila en la capital del país, Hilda Flores Escalera, hila fino y ayer participó en el Foro “Retos y Perspectiva de la Territorialización de Agendas Globales”, en el Senado.

Flores Escalera se mueve con bandera de representación y refuerza conexiones políticas en las altas esferas de la clase nacional.

Hilda sabe que está en el ánimo y que son tiempos de sumar, conectar y de operar...

POR MIS PISTOLAS

11 regidores del Ayuntamiento de Piedras Negras abandonaron el miércoles pasado la reunión del Ayuntamiento y dejaron sin quórum la sesión de cabildo del día.

A pesar de ello, el alcalde morenista, Jacobo Rodríguez, decidió continuar con esta, en flagrante violación a la ley.

“Vamos a seguir, eh, que se vayan los enemigos del pueblo de Piedras Negras, fuera traidores”, dijo el presidente municipal nigropetense, ante el retiro de los regidores.

Los ediles abandonaron la sesión debido a la falta de un orden del día, como se establece en el reglamento municipal.

Jacobo se quedó sin quórum y los acuerdos tomados, por lo tanto, carecen de validez...