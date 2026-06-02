‘Evidencia abundante’: México en la Corte de EU

El comentario viene a cuento porque ha cobrado una mayor dimensión, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos afirmó contar con “evidencia abundante” para sustentar los cargos presentados contra Mérida Sánchez por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa . Aunque los detalles de las pruebas no fueron expuestos públicamente en esta etapa procesal, el mensaje enviado por las autoridades norteamericanas fue claro: se trata de una investigación amplia que podría involucrar a más personas, incluyendo los 10 imputados inicialmente.

La comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez , ante una corte federal de Nueva York, representa un episodio de especial relevancia para la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. Más allá de la situación jurídica particular del exfuncionario, el caso adquiere una dimensión institucional debido a los señalamientos que involucran a autoridades mexicanas y a la magnitud de la investigación que desarrollan los fiscales estadounidenses.

La referencia hecha por la jueza Katherine Polk Failla sobre la posibilidad de que “vendrán olas de acusados” contribuye a dimensionar el alcance del caso. Se trata de una expresión que ha generado atención porque podría extenderse a otros actores presuntamente relacionados con la red investigada.

Para México, el asunto trasciende el ámbito penal individual. Los señalamientos contra exservidores públicos encargados precisamente de garantizar la seguridad representan un desafío para la credibilidad institucional y para la confianza ciudadana. La sola existencia de acusaciones de esta naturaleza obliga a reflexionar sobre la eficacia de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de las corporaciones encargadas de combatir al crimen.

Al mismo tiempo, es indispensable recordar que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Las declaraciones de los fiscales, por contundentes que parezcan, deberán ser respaldadas con pruebas que resistan el escrutinio judicial. Será en los tribunales donde se determine la responsabilidad o inocencia de los acusados.

Sin embargo, el hecho de que una corte estadounidense avance en una investigación que presuntamente alcanza a funcionarios de alto nivel, coloca nuevamente bajo los reflectores la compleja relación entre el poder público y las organizaciones criminales en algunas regiones del país.

El desarrollo de este proceso será seguido con atención tanto en México como en Estados Unidos. Si la “evidencia abundante” anunciada por la Fiscalía resulta consistente ante los tribunales, sus implicaciones podrían ir más allá de las personas acusadas y abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.