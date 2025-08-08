Plácido Garza ¿Les platico? ¡Arre! Están en México, Estados Unidos, en el Oriente Medio, en los frentes de batalla de Rusia, de Ucrania; en las trincheras citadinas de un país donde mueren más que en los que están en guerra. Sí, en México también hay banderas falsas. Están incluso en la rebelde Beirut, donde los oficinistas llegan de traje y corbata a sus trabajos, con un casco de soldado en la maleta de sus motos, porque el enemigo sionista los tiene en la mira desde las baterías de misiles en Tel Aviv... y también desde los maletines de algunos de sus propios compañeros de oficina o de cubículo. A nivel global, continental; en los países, en los terruños, en todos lados existen las falsas banderas. Quienes las portan las hacen ondear como si fueran de a deveras.

Algunas están infiltradas en los bandos, en las sectas, en los movimientos, en los partidos políticos donde militan. Son el equivalente al “fuego amigo”. Otras pululan en las telarañas de las redes sociales, disfrazadas de chats y “grupos de discusión” que se reproducen como larvas en celo. Se hacen pasar por activistas pero son farsantes de pacotilla. Otras cobran sueldos que no devengan en nóminas de gobiernos federales, estatales, municipales, donde babosean sus columnas en medios que les abren las puertas, de buena fe -o de mala- para exhibir sus miserias. Todas estas falsas banderas, confunden, desorientan y engañan a bobos que no tienen otro oficio que pasarse día, noche y madrugadas pegados al chat, leyendo y dando las n... oticias, copiando cuanta inmundicia recolectan en las letrinas de las “malditas redes sociales”, como las bautizó Umberto Eco.