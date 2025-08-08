Falsas banderas
Plácido Garza DETONA que las hay en todos lados y son tan dañinas como las enemigas
Plácido Garza
¿Les platico? ¡Arre!
Están en México, Estados Unidos, en el Oriente Medio, en los frentes de batalla de Rusia, de Ucrania; en las trincheras citadinas de un país donde mueren más que en los que están en guerra. Sí, en México también hay banderas falsas.
Están incluso en la rebelde Beirut, donde los oficinistas llegan de traje y corbata a sus trabajos, con un casco de soldado en la maleta de sus motos, porque el enemigo sionista los tiene en la mira desde las baterías de misiles en Tel Aviv... y también desde los maletines de algunos de sus propios compañeros de oficina o de cubículo.
A nivel global, continental; en los países, en los terruños, en todos lados existen las falsas banderas.
Quienes las portan las hacen ondear como si fueran de a deveras.
Algunas están infiltradas en los bandos, en las sectas, en los movimientos, en los partidos políticos donde militan.
Son el equivalente al “fuego amigo”.
Otras pululan en las telarañas de las redes sociales, disfrazadas de chats y “grupos de discusión” que se reproducen como larvas en celo.
Se hacen pasar por activistas pero son farsantes de pacotilla.
Otras cobran sueldos que no devengan en nóminas de gobiernos federales, estatales, municipales, donde babosean sus columnas en medios que les abren las puertas, de buena fe -o de mala- para exhibir sus miserias.
Todas estas falsas banderas, confunden, desorientan y engañan a bobos que no tienen otro oficio que pasarse día, noche y madrugadas pegados al chat, leyendo y dando las n... oticias, copiando cuanta inmundicia recolectan en las letrinas de las “malditas redes sociales”, como las bautizó Umberto Eco.
MFG:
Emulando al oraculero de Delfos, una de esas falsas banderas posteó hace días que Mauricio Fernández Garza será candidato de la alianza MC/PAN por la gubernatura de Nuevo León en el 2027.
Ese “activista” charolero sabe que el alcalde por 4a vez de San Pedro Garza García, es noticia aquí, en Grecia, en Líbano y en todas partes.
Por eso lo menciona, pero en su vida ha cruzado palabra con él.
Escribe tal cosa en un enfermizo y etílico afán de notoriedad.
Si platicara con Mauricio sabría que sus planes son muy distintos a buscar la gubernatura de NL.
Yo lo hice y...
Es mentira que MFG busque esa posición política.
Daniel Hinojosa, tómate la molestia de verificar lo que escribes y andas diciendo.
Si no tienes tiempo, pídeselo a tu matraquero José Múzquiz, al fin y al cabo éste es más facilito que la Singer.
Damiel, aunque muy pocos te lean, CONFUNDES, y ese es uno de los más agraviantes desfiguros de la época actual.
CAJÓN DESASTRE:
- A los que fingen -porque no fungen- como burócratas en cualquier gobierno -y específicamente en el del Tal Samuel- háganle un bien a la Humanidad: pónganse a jalar, que para eso pagamos sus sueldos los contribuyentes. No se sientan periodistas por el solo hecho de garrapatear la lista del súper en sus “columnas”.
