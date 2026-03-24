Falsos carboneros tamaulipecos buscan acaparar contratos de CFE

Así lo denunciaron productores mineros en la Región Carbonífera, a los que los “coyotes” tamaulipecos se han acercado para adquirir carbón a bajo costo y revenderlo a la CFE .

Empresarios tamaulipecos pretenden, a través del coyotaje y sobornos, apoderarse de los contratos de carbón en Coahuila para el suministro de este mineral a la Comisión Federal de Electricidad.

Los falsos carboneros, al parecer, operan una red de personajes vinculados al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que buscan extender sus negocios a Coahuila y Nuevo León.

Trascendió que, vía empresas rentadas, estos ya lograron participar en la licitación de carbón y registrar minas y yacimientos como propios, aunque carecen de carbón para surtir a la paraestatal.

Los productores coahuilenses advirtieron que no permitirán ser desplazados en el otorgamiento de contratos y que están dispuestos a denunciar el abuso ante la dirección general de la CFE.

INUSITADA ASISTENCIA

Más de 100 empresarios y comerciantes abarrotaron el pasado lunes la sede de la Canacintra en Monclova para asistir a una disertación sobre seguridad del fiscal general Federico Fernández.

Lo interesante del evento es que, entre la concurrencia, se destacó la presencia de empresarios ajenos a la política, a los que pocas veces se les ve en reuniones oficiales.

Al inicio de la conferencia y, tras las presentaciones de rigor, el presidente de la Canacintra, Jorge Mtanous, invitó a los presentes a exponer al fiscal alguna queja, sugerencia o reclamo.

La conferencia transcurrió en un ambiente distendido y los comerciantes y empresarios se mostraron receptivos a estrechar la relación con la Fiscalía en temas judiciales y de seguridad.

Al concluir la reunión, Jorge Mtanous reconoció estar sorprendido por la asistencia de un gran número de socios, que pocas veces acuden a este tipo de encuentros con funcionarios públicos.

‘ALITO’ EL BELICOSO

Duro y a la cabeza, se lanzó ayer Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, contra su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Tras la reciente serie de ataques en su contra por parte de “Alito”, que incluso lo acusó de que le falta producto gallináceo, Álvarez Máynez dijo que no va a polemizar con un político decadente.

El dirigente de MC afirmó que “Alito” Moreno es un impresentable perseguido por la justicia, que denigra a la política y que, junto con su partido, está en decadencia.

Ante la pregunta de Gómez Leyva sobre la razón de los ataques del líder nacional del PRI, Jorge Álvarez aclaró que seguramente éste ya vio las encuestas y sabe que MC los supera por mucho.

“No pienso caer en provocaciones de alguien que denigra a la política, con un comportamiento grosero y un lenguaje soez”, concluyó el representante emecista.

APELLIDOS ILUSTRES

Movimiento Ciudadano tiene en Nuevo León y Sonora una importante presencia política y electoral, y por eso en ambas entidades va a ir por la gubernatura con candidatos propios.

Pero Jorge Álvarez Máynez, líder de este organismo político, insiste en convencer al secretario de Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, de ir por el Gobierno de Coahuila con MC.

Álvarez Máynez sabe de la amistad de Enrique con el posible aspirante emecista a la gubernatura de Sonora, Luis Donaldo Colosio, y ya le pidió su intervención para lograr convencerlo.

Colosio y Martínez son apellidos de gran peso político en Sonora y en Coahuila...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el senador Miguel Riquelme votará en contra del Plan B presidencial porque le quitaron varias concesiones de agua en Parras, Coahuila?