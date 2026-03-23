Logra PAN Coahuila 4 mil nuevos militantes; Morena llegó a 250 mil
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De octubre del 2025 al 22 de marzo de este año, en Coahuila se han registrado 3 mil 976 nuevos militantes del Partido Acción Nacional, según el Registro Nacional de Militantes.
Por municipios, Torreón lidera la lista de nuevos militantes, con mil 027; le sigue Monclova, con 649 ciudadanos; Frontera, con 439; Saltillo, con 376; y Acuña, con 277 nuevos panistas.
En contrapartida, Juárez e Hidalgo se mantienen sin ningún militante albiazul; Progreso registra solo 1; Ocampo tiene 2; y en Sierra Mojada hay 3 nuevos militantes del blanquiazul.
El Registro Nacional de Militantes consigna que el Partido Acción Nacional cuenta en México con un padrón oficial de 325 mil 116 ciudadanos.
En su reciente visita a Coahuila, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, anunció la incorporación de 250 mil nuevos militantes a la 4T.
Los 16 coordinadores distritales de Morena en la entidad cumplieron con la meta establecida por la dirigencia nacional y se convirtieron en automático en aspirantes a diputados locales.
La abismal diferencia entre Morena y el resto de organismos políticos, en el papel, parece inclinar la elección a favor del partido guinda, pero en los hechos, la 4T nunca ha ganado un distrito.
En Coahuila, el PRI es el partido dominante, Morena le sigue en la preferencia electoral, en tanto que el PAN ocupa el cuarto sitio, y con el actual número de afiliados, es posible que retroceda.
LA GUERRA DE LOS MERCADITOS
Soterrada disputa territorial en colonias y sectores populares del estado enfrentan el delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal, y el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo.
Mercaditos sobre ruedas pululan a lo largo y ancho del estado con promotores de chaleco verde y guinda que ofrecen tapas de huevo y verduras a bajo costo como parte de su oferta clientelar.
La ventaja en la promoción de apoyos sociales es evidentemente notoria para Gabriel Elizondo, que goza de gran respaldo en el reparto de tinacos, despensas y otros beneficios.
Pero los resultados tienen que estar emparejados y Gabriel no debe distraerse ni caer en excesos de confianza y permitir al morenista Américo Villarreal que le coma el mandado.
En la elección de junio próximo, un distrito ganado por Morena será un trabajo territorial mal ejecutado por Mejora.
Veremos y diremos....
LA ANSIEDAD Y EL TRABAJO
Trabajadores de Saltillo y Ramos Arizpe comienzan a sufrir los costos de la competitividad y del desarrollo industrial, al padecer altos niveles de desgaste emocional y de estrés laboral.
La densidad poblacional, la competencia laboral y la congestión vehicular en el traslado a las fuentes de empleo provocan ya agudos trastornos mentales en empleados y operarios.
La depresión, ansiedad y el estrés se posicionan en la Región Sureste como principales causas de incapacidad laboral, según cifras oficiales.
Según el Índice de Competitividad Estatal 2025, del IMCO, la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, y Jalisco lideran la lista de estados más competitivos del país.
Irónicamente, las cuatro entidades ocupan los primeros sitios en estrés laboral, depresión y ansiedad, con una población trabajadora con poco acceso a la atención mental.
En Saltillo, actualmente, la oferta en atención mental institucional y privada es costosa e inferior a la demanda.
OPERATIVO SANTO
Este martes, el gobierno del estado pondrá en marcha el operativo de seguridad de Semana Santa en carreteras y municipios de Coahuila, informó el gobernador Manolo Jiménez.
También se blindarán con retenes de vigilancia los límites con Zacatecas, Durango y Nuevo León, desde antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril.
El gobierno estatal redoblará, además, la prevención y combate de incendios forestales, a causa de la visita de paseantes a zonas rurales con operativos permanentes de vigilancia.