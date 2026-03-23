Logra PAN Coahuila 4 mil nuevos militantes; Morena llegó a 250 mil

Por municipios, Torreón lidera la lista de nuevos militantes, con mil 027; le sigue Monclova, con 649 ciudadanos; Frontera, con 439; Saltillo, con 376; y Acuña, con 277 nuevos panistas.

De octubre del 2025 al 22 de marzo de este año, en Coahuila se han registrado 3 mil 976 nuevos militantes del Partido Acción Nacional, según el Registro Nacional de Militantes.

En contrapartida, Juárez e Hidalgo se mantienen sin ningún militante albiazul; Progreso registra solo 1; Ocampo tiene 2; y en Sierra Mojada hay 3 nuevos militantes del blanquiazul.

El Registro Nacional de Militantes consigna que el Partido Acción Nacional cuenta en México con un padrón oficial de 325 mil 116 ciudadanos.

En su reciente visita a Coahuila, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, anunció la incorporación de 250 mil nuevos militantes a la 4T.

Los 16 coordinadores distritales de Morena en la entidad cumplieron con la meta establecida por la dirigencia nacional y se convirtieron en automático en aspirantes a diputados locales.

La abismal diferencia entre Morena y el resto de organismos políticos, en el papel, parece inclinar la elección a favor del partido guinda, pero en los hechos, la 4T nunca ha ganado un distrito.

En Coahuila, el PRI es el partido dominante, Morena le sigue en la preferencia electoral, en tanto que el PAN ocupa el cuarto sitio, y con el actual número de afiliados, es posible que retroceda.

LA GUERRA DE LOS MERCADITOS

Soterrada disputa territorial en colonias y sectores populares del estado enfrentan el delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal, y el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo.

Mercaditos sobre ruedas pululan a lo largo y ancho del estado con promotores de chaleco verde y guinda que ofrecen tapas de huevo y verduras a bajo costo como parte de su oferta clientelar.

La ventaja en la promoción de apoyos sociales es evidentemente notoria para Gabriel Elizondo, que goza de gran respaldo en el reparto de tinacos, despensas y otros beneficios.

Pero los resultados tienen que estar emparejados y Gabriel no debe distraerse ni caer en excesos de confianza y permitir al morenista Américo Villarreal que le coma el mandado.

En la elección de junio próximo, un distrito ganado por Morena será un trabajo territorial mal ejecutado por Mejora.

Veremos y diremos....

LA ANSIEDAD Y EL TRABAJO

Trabajadores de Saltillo y Ramos Arizpe comienzan a sufrir los costos de la competitividad y del desarrollo industrial, al padecer altos niveles de desgaste emocional y de estrés laboral.