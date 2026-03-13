Federico Fernández: dos semanas de pifias

Algo le está pasando al fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien ha ligado un par de semanas de pifias monumentales. En ambos casos el origen del tropiezo ha sido el mismo: salir a “explicar” hechos relacionados con la seguridad pública y la investigación de delitos.

El primero de los sucesos lo reseñamos ya la semana pasada en este espacio: el extrañísimo caso de “Lady Relojes”, a quien elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron porque, según se dijo de manera oficial, fue “señalada de presunto fraude por venta de relojes en la región sureste de Coahuila”... pero luego debió admitirse la inexistencia de señalamientos formales en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: El escabroso -y escandaloso- caso de ‘Lady Relojes’

Para “explicar” la ilegal privación de la libertad, Federico Fernández planteó una revolucionaria teoría: hoy, las fuerzas de seguridad en Coahuila no solamente ejecutan arrestos en cumplimiento de una orden de aprehensión o porque sorprenden en flagrancia al infractor... también ponen tras las rejas a quienes pudieran ser víctimas de un delito... ¡para protegerles!

Nuestros ojos aún no terminaban de recobrar su forma habitual, luego de escuchar tan sorprendente explicación, cuando el fiscal Fernández ya estaba largando una nueva explicación -sobre otro suceso-, de esas merecedoras de la inmortalidad en bronce: la fórmula para poner fin a una riña entre particulares.

Los hechos ocurrieron el pasado martes y, como es costumbre en nuestros días, se difundieron primeramente a través de las redes sociales: vecinos de la colonia Lomas del Refugio, en Saltillo, reportaron numerosas detonaciones de armas de fuego en la zona donde habitan.

Y como las detonaciones quedaron consignadas en video el asunto causó alarma, pues en las grabaciones difundidas se escucha un buen número de disparos. Además, se observa una movilización importante de elementos policiales y militares. Saltar a la conclusión de estar presenciando un enfrentamiento entre elementos del orden y una banda delincuencial era lo más normal...

Pero entonces apareció en redes sociales el Fiscal para tranquilizarnos a todos y explicar la naturaleza de los hechos:

“...sobre situaciones al sur de la ciudad de Saltillo... enfrentamientos, presencia de delincuencia organizada, es obligación de las instituciones dar información a usted; veraz y concreta, para que pueda tomar decisiones. No se trata de enfrentamientos, no se trata de delincuencia organizada, no hay una situación de inseguridad... lo que se trata, es de un par de riñas... una inicia en la colonia Niños Héroes, concluye en Lomas del Refugio, y al momento de la policía tratar de hacer su trabajo y poder detener a quienes habían participado en estas riñas, hay vecinos que intentan que la policía no pueda hacer su trabajo.

“Para ello, en un protocolo de disuasión, se hacen detonaciones de arma de fuego, al aire, para poder detener a estas personas...”

La pregunta resulta obligada y salta sola: ¿cuál es ese “protocolo de disuasión” al cual se refiere el Fiscal General de Coahuila?

Porque, hasta donde sabemos, las reglas para accionar armas de fuego, por parte de agentes policiales, se encuentran previstas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y allí se establece con toda claridad cuál es la única circunstancia en la cual se justifica el accionar un arma de fuego: cuando se presenta una “resistencia de alta peligrosidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno

¿Estaban armados los vecinos cuya intervención impedía a los policías realizar sus funciones? ¿Amenazaron de forma grave o pusieron en riesgo la integridad o la vida de los agentes? Nada de eso se aclaró en su momento... y seguramente no se aclarará.

Porque el Fiscal, todo indica, ha entrado en “modo creativo” y, para justificar los excesos cometidos por los elementos de seguridad, ha decidido a largar cualquier teoría... incluida la invención de “mecanismos de protección de potenciales víctimas” o de “protocolos de discusión”.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx