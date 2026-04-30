¡Felicidades, niños!

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Opinión
/ 30 abril 2026
    ¡Felicidades, niños!
    Días de Niños. Grupo Detona

Plácido DETONA En verso van lo que inspiran/diecinueve que este día/sus infancias conmemoran / entre apegos y osadía

¿Les platico? ¡Arre!

$!De I. a D, Samuel García, Gerardo Fernández Noroña, Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio Riojas y Marcelo Ebrard. Diseño por Edwin Sánchez Landeros.
De I. a D, Samuel García, Gerardo Fernández Noroña, Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio Riojas y Marcelo Ebrard. Diseño por Edwin Sánchez Landeros. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Samuel García:

De pequeño y ya de grande

sea de noche o sea de día

atrevido espada blande

ni centímetros medía.

Fernández Noroña:

Se las da de muy galán

siendo crío de vecindad

hoy presume en Tepoztlán

su opulenta necedad.

Claudia Sheinbaum:

Entre zurdos y trotskistas

creció nuestra presidente

formó parte de huelguistas

con Palenque rompe puente.

Luis Donaldo Colosio Riojas:

Su apellido es una marca

desde peque la presume

de naranjas es jerarca

y de mártir su perfume.

Marcelo Ebrard:

A su niño apapachaba

a costillas del erario

como rey en embajada

sin que fuera necesario.

$!De I. a D. Tatiana Clouthier_ Omar García Harfuch_ Andrés Manuel López Obrador y su némesis, Felipe Calderón. Diseño Edwin Sánchez Landeros.
De I. a D. Tatiana Clouthier_ Omar García Harfuch_ Andrés Manuel López Obrador y su némesis, Felipe Calderón. Diseño Edwin Sánchez Landeros. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Tatiana Clouthier:

Es panista de nacencia

disfrazada de morena

peca hoy de terca y necia

gobernar sería condena.

Omar García Harfuch:

Arrullado por artista

se perfila para el treinta

hoy es un protagonista

de la mera presidenta.

Andrés Manuel López Obrador:

Pavorreales lo arrullaron

en las tierras del edén

sus errores le granjearon

de los pueblos su desdén.

Felipe Calderón:

Ni de niño lo bullyaron

tanto como hoy de adulto

los morenos se pasaron

y en el mundo goza indulto.

$!De I. a D, Vladimir Putin, Neil Armstrong, Clara Luz Flores Carrales y Donald Trump. Diseño por Edwin Sánchez Landeros.
De I. a D, Vladimir Putin, Neil Armstrong, Clara Luz Flores Carrales y Donald Trump. Diseño por Edwin Sánchez Landeros. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Vladimir Putin:

De chiquito no rompía

ni una taza en su dacha

ya de grande es garantía

de moral corriente y gacha.

Neil Armstrong:

En la luna siempre andaba

de escolapio y en su casa

sus afanes rebasaba

en la Tierra y en la NASA.

Clara Luz Flores Carrales:

Disciplina en grado extremo

la distingue desde niña

ese es su valor supremo

alejada de la riña.

Donald Trump:

Rascacielos en su mira

tuvo siempre cuando infante

de mayor fue presa de ira

lo contrario de gigante.

$!Luis Gerardo Treviño, Patricia Pérez Ramírez, Sanjuana Martínez y una ilustración de la frase que nunca dijo Don Quijote, ladran las perras, Sancho, señal de que cabalgamos.
Luis Gerardo Treviño, Patricia Pérez Ramírez, Sanjuana Martínez y una ilustración de la frase que nunca dijo Don Quijote, ladran las perras, Sancho, señal de que cabalgamos. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Luis Gerardo Treviño “El di-la-pi-la”:

No ha crecido desde niño

se quedó en pelar naranjas

con él basta solo un guiño

para abrirle muchas zanjas.

Patricia Pérez Ramírez “La Papera”:

Su linaje sampetrino

presumía desde cría

era otro su destino

y perdió categoría.

Sanjuana Martínez:

AMLO y un juez español

se cruzaron en su vida

le subió el colesterol

y causaron su caída.

Ladradoras:

Ladran las perras, Sancho

señal de que cabalgamos.

En lo largo y a lo ancho

es el mundo en el que estamos.

$!Mauricio Farah, José Luis David Kuri y Luis Susarrey, de San Pedro Garza García
Mauricio Farah, José Luis David Kuri y Luis Susarrey, de San Pedro Garza García Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Mauricio Farah:

Se define como alcalde

de San Pedro y sus vecinos

llena fácil todo balde

pavimenta los caminos.

José Luis David Kuri:

Niño muy desobediente

altanero y un ladino

destantea a mucha gente

quiere cobrarse a lo chino.

Luis Susarrey:

Es un chico muy despierto

de ambiciones desmedidas

en política está tuerto

pues se siente salvavidas.

Cajón Desastre:

- ¡Felicidades a todos los niños!

$!Felicidades a todos los niños les desea el autor, aquí con su adorada madre, doña Gloria.
Felicidades a todos los niños les desea el autor, aquí con su adorada madre, doña Gloria. Grupo Detona
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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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