¡Felicidades, niños!

¿Les platico? ¡Arre!

Samuel García: De pequeño y ya de grande sea de noche o sea de día atrevido espada blande ni centímetros medía. Fernández Noroña: Se las da de muy galán siendo crío de vecindad hoy presume en Tepoztlán su opulenta necedad. Claudia Sheinbaum: Entre zurdos y trotskistas creció nuestra presidente formó parte de huelguistas con Palenque rompe puente. Luis Donaldo Colosio Riojas: Su apellido es una marca desde peque la presume de naranjas es jerarca y de mártir su perfume. Marcelo Ebrard: A su niño apapachaba a costillas del erario como rey en embajada sin que fuera necesario.

Tatiana Clouthier: Es panista de nacencia disfrazada de morena peca hoy de terca y necia gobernar sería condena. Omar García Harfuch: Arrullado por artista se perfila para el treinta hoy es un protagonista de la mera presidenta. Andrés Manuel López Obrador: Pavorreales lo arrullaron en las tierras del edén sus errores le granjearon de los pueblos su desdén. Felipe Calderón: Ni de niño lo bullyaron tanto como hoy de adulto los morenos se pasaron y en el mundo goza indulto.

Vladimir Putin: De chiquito no rompía ni una taza en su dacha ya de grande es garantía de moral corriente y gacha. Neil Armstrong: En la luna siempre andaba de escolapio y en su casa sus afanes rebasaba en la Tierra y en la NASA. Clara Luz Flores Carrales: Disciplina en grado extremo la distingue desde niña ese es su valor supremo alejada de la riña. Donald Trump: Rascacielos en su mira tuvo siempre cuando infante de mayor fue presa de ira lo contrario de gigante.

Luis Gerardo Treviño “El di-la-pi-la”: No ha crecido desde niño se quedó en pelar naranjas con él basta solo un guiño para abrirle muchas zanjas. Patricia Pérez Ramírez “La Papera”: Su linaje sampetrino presumía desde cría era otro su destino y perdió categoría. Sanjuana Martínez: AMLO y un juez español se cruzaron en su vida le subió el colesterol y causaron su caída. Ladradoras: Ladran las perras, Sancho señal de que cabalgamos. En lo largo y a lo ancho es el mundo en el que estamos.

Mauricio Farah: Se define como alcalde de San Pedro y sus vecinos llena fácil todo balde pavimenta los caminos. José Luis David Kuri: Niño muy desobediente altanero y un ladino destantea a mucha gente quiere cobrarse a lo chino. Luis Susarrey: Es un chico muy despierto de ambiciones desmedidas en política está tuerto pues se siente salvavidas. Cajón Desastre: - ¡Felicidades a todos los niños!

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