¡Felicidades, niños!
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Plácido DETONA En verso van lo que inspiran/diecinueve que este día/sus infancias conmemoran / entre apegos y osadía
¿Les platico? ¡Arre!
Samuel García:
De pequeño y ya de grande
sea de noche o sea de día
atrevido espada blande
ni centímetros medía.
Fernández Noroña:
Se las da de muy galán
siendo crío de vecindad
hoy presume en Tepoztlán
su opulenta necedad.
Claudia Sheinbaum:
Entre zurdos y trotskistas
creció nuestra presidente
formó parte de huelguistas
con Palenque rompe puente.
Luis Donaldo Colosio Riojas:
Su apellido es una marca
desde peque la presume
de naranjas es jerarca
y de mártir su perfume.
Marcelo Ebrard:
A su niño apapachaba
a costillas del erario
como rey en embajada
sin que fuera necesario.
Tatiana Clouthier:
Es panista de nacencia
disfrazada de morena
peca hoy de terca y necia
gobernar sería condena.
Omar García Harfuch:
Arrullado por artista
se perfila para el treinta
hoy es un protagonista
de la mera presidenta.
Andrés Manuel López Obrador:
Pavorreales lo arrullaron
en las tierras del edén
sus errores le granjearon
de los pueblos su desdén.
Felipe Calderón:
Ni de niño lo bullyaron
tanto como hoy de adulto
los morenos se pasaron
y en el mundo goza indulto.
Vladimir Putin:
De chiquito no rompía
ni una taza en su dacha
ya de grande es garantía
de moral corriente y gacha.
Neil Armstrong:
En la luna siempre andaba
de escolapio y en su casa
sus afanes rebasaba
en la Tierra y en la NASA.
Clara Luz Flores Carrales:
Disciplina en grado extremo
la distingue desde niña
ese es su valor supremo
alejada de la riña.
Donald Trump:
Rascacielos en su mira
tuvo siempre cuando infante
de mayor fue presa de ira
lo contrario de gigante.
Luis Gerardo Treviño “El di-la-pi-la”:
No ha crecido desde niño
se quedó en pelar naranjas
con él basta solo un guiño
para abrirle muchas zanjas.
Patricia Pérez Ramírez “La Papera”:
Su linaje sampetrino
presumía desde cría
era otro su destino
y perdió categoría.
Sanjuana Martínez:
AMLO y un juez español
se cruzaron en su vida
le subió el colesterol
y causaron su caída.
Ladradoras:
Ladran las perras, Sancho
señal de que cabalgamos.
En lo largo y a lo ancho
es el mundo en el que estamos.
Mauricio Farah:
Se define como alcalde
de San Pedro y sus vecinos
llena fácil todo balde
pavimenta los caminos.
José Luis David Kuri:
Niño muy desobediente
altanero y un ladino
destantea a mucha gente
quiere cobrarse a lo chino.
Luis Susarrey:
Es un chico muy despierto
de ambiciones desmedidas
en política está tuerto
pues se siente salvavidas.
Cajón Desastre:
- ¡Felicidades a todos los niños!