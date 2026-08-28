FIFA: La guerra de las patadas (la aritmética)

Por protocolo, Montagliani convocó a Infantino, pero cuando éste le confirmó su asistencia, buscó desinvitarlo, una acción inusual y brusca, pero reflejo de lo que están viviendo dentro de la FIFA . Montagliani le envió una carta el viernes 21 de agosto, en vísperas de la reunión, para expresarle que, dado el alto perfil que tenía y el momento, su presencia desviaría el foco del encuentro, de carácter técnico, por lo cual era mejor que no fuera. Infantino lo ignoró y se presentó, cambiando la correlación de fuerzas. Lo que iba a terminar con un frente en su contra, acabó con un respaldo mayoritario.

La crisis que vive la FIFA con la campaña para destituir a su presidente, Gianni Infantino , tiene que ver, al final de cuentas, con cuántos votos tienen las fuerzas en conflicto. Para lograrlos, se está llevando a cabo un trabajo de cabildeo intenso en las 211 federaciones y las seis confederaciones, político y diplomático, con zanahorias y garrotes. De todo hay en esta salvaje guerra de pantalón largo, como lo que sucedió el pasado fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana, donde Victor Montagliani , el presidente de la Concacaf , quiso amarrar el apoyo de los países del Caribe en su lucha para destronarlo.

Montagliani no podrá entregar a los europeos la totalidad de los 35 votos de la Concacaf, ante el rechazo de varios países a su intentona, empezando por México. Pero eso no es todo: en la UEFA, cabeza del movimiento opositor, tampoco existe consenso para expulsarlo. De sus 55 miembros, sólo Inglaterra y Alemania, las federaciones más ricas del mundo, y países menores, como Noruega, han pedido su remoción. En contraste, los 54 votos de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) parecen seguros para Infantino, al igual que la mayoría de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), donde juega Arabia Saudita, que será la anfitriona del Mundial en 2034. Por último, en la OFC (Oceanía) y la Conmebol (Sudamérica), que aportan 11 y 10 votos respectivamente, tampoco hay consenso, y Argentina, una de las potencias futbolísticas, mantiene su respaldo a Infantino.

Los amagos contra Gianni Infantino se han incrementado. La UEFA y la Concacaf dijeron recientemente que evalúan pedir una moción de censura para que sea destituido, dejando en el aire la amenaza de que, si no lo logran, sabotearán las competencias de la FIFA. “No lo creo y me parece casi imposible”, dijo una fuente consultada sobre esta guerra de las patadas; “sería un suicidio”. La FIFA, que es un organismo privado que responde a las federaciones nacionales, es una fuerza monopólica en el futbol, y quien vive afuera de ella, no existe.

Sus máximos torneos son las copas regionales y las eliminatorias del Mundial, que para las selecciones nacionales significan el leitmotiv de existir. Detrás de esas categorías varonil y femenil, hay un desdoblamiento a otras divisiones, la Sub 15 y la Sub 26, también de hombres y mujeres. La mayoría de los países tienen décadas formando cuadros en ligas infantiles y juveniles, preparándolos para llegar a los seleccionados nacionales; sin embargo, si se concretara el boicot, la FIFA los expulsaría. En un parpadeo, si la amenaza de la UEFA y la Concacaf se materializara, los 85 equipos que juegan en esas confederaciones serían desterrados del organismo, causando una revolución interna.

La mayoría de las federaciones son pobres. Las de mayores ingresos son las de Inglaterra, Alemania, España, Arabia Saudita, Francia, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, México y Portugal. Si fueran expulsados los países de la Concacaf, probablemente México rompería con ella y se llevaría su 70 por ciento del PIB de esa confederación, porque le quitaría a la US Soccer el 30 por ciento de sus ingresos operativos, que sale de la selección mexicana, y por la cual Netflix pagó 70 millones de dólares por la transmisión en exclusiva de la Copa de Oro. En la UEFA, sólo cinco países, Inglaterra, Alemania, España, Francia e Italia, podrían vivir fuera del paraguas de la FIFA.

Un quiebre del futbol organizado, desde que se creó en 1904, provocaría la muerte de 15 federaciones europeas, 25 caribeñas y 45 africanas, porque no podrían volver a competir en ningún torneo sancionado por la FIFA. Vistos los números, probablemente ni siquiera la UEFA se uniría a un boicot contra el máximo organismo de este deporte, por el temor a la expulsión. Son las consideraciones económicas y de sobrevivencia las que determinarán la aritmética para lograr la expulsión de Infantino o su reelección en marzo.

El fondo del conflicto en el futbol de pantalones largos, como se explicó ayer, es el choque de dos escuelas de pensamiento, la incluyente de Infantino y la excluyente de la UEFA. Infantino quiere seguir ampliando el número de equipos que participen en la Copa del Mundo, que fueron 32 en Qatar hace cuatro años, 48 en Norteamérica, y llevarlo a 64 en 2030. Contra los análisis de que llevar a 48 selecciones a jugar la última Copa este año iba a ser contraproducente, resultó todo lo contrario en materia deportiva y, para las federaciones, en la parte económica. Haití y Curazao, como ejemplo de los beneficios por la ampliación de participantes, sólo por haber calificado recibieron ocho millones de dólares, que, para subrayar la paradoja, no pudieron aceptar de manera inmediata porque no tenían en dónde guardarlo.

La idea de Infantino de vender el 20 por ciento de la FIFA a un fondo de inversión para que comercializara los torneos internacionales, financieramente, hace sentido. En 12 años triplicaría los ingresos de las federaciones de 30 a 90 millones de dólares, y quienes firmaran el acuerdo recibirían un bono de 20 millones de dólares en 2027. Los ingresos, justifica Infantino su capitalismo salvaje, estimularían el futbol en los países más pobres y el deporte se expandiría.