UEFA alista denuncia penal contra Infantino por fallido negocio del Mundial

La UEFA prepara una denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por presunta gestión desleal ligada al fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). El caso, difundido este 27 de agosto, abre un nuevo frente en la disputa por los derechos comerciales del Mundial. ¿Por qué la UEFA va contra Infantino? La iniciativa buscaba incorporar capital privado a una filial que administraría negocios de la FIFA.

Thrive Capital, firma de Joshua Kushner, encabezaría una inversión de 4 mil 200 millones de dólares por alrededor del 20% de participación. Infantino defendió el proyecto como medio para financiar el desarrollo del futbol. Según la UEFA, la operación subvaloraba los activos del organismo y se diseñó sin consultar al Consejo de la FIFA, las confederaciones ni las federaciones nacionales. También cuestiona que no existieran una subasta abierta ni una valoración independiente. Los abogados del organismo europeo solicitaron a tribunales de Estados Unidos documentos y testimonios para sustentar una eventual denuncia ante la justicia suiza. Las gestiones incluyen información de Thrive Capital y de entidades de la FIFA con oficinas en Florida.

¿Qué sigue en la disputa entre UEFA y FIFA? El escrito alude al artículo 158 del Código Penal suizo y contempla posibles acciones contra otros funcionarios y asesores. Se trata de una fase de recopilación de pruebas: los señalamientos de la UEFA no equivalen a una resolución judicial sobre la responsabilidad de Infantino. Infantino retiró el plan el 1 de agosto, tras el rechazo de dirigentes del futbol.

La UEFA suspendió provisionalmente su amenaza de boicot después de recibir garantías por escrito de que la propuesta no se reactivaría. La decisión permite la participación europea en las próximas competiciones, aunque la advertencia permanece bajo revisión. El retiro del proyecto no cerró la controversia: el siguiente paso será determinar qué documentos pueden obtenerse y si sustentan la denuncia que prepara la UEFA.