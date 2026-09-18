Fiscalización: participaciones y aportaciones...

Los recursos públicos operan en una arquitectura compleja (Federación, entidades, municipios, órganos autónomos y servidores públicos) que interviene en distintas etapas de la decisión. Cuando una parte de esta cadena falla, la fiscalización revela una debilidad institucional.

Hoy quiero abordar un tema básico: la fiscalización es la lógica que acompaña la vida completa del recurso público, desde que se identifica una necesidad y se autoriza una asignación, hasta que se ejerce, registra, comprueba y rinde cuenta ante ciudadanos y órganos revisores. En México esta idea es muy relevante, entre otras cosas porque somos un país federal.

Un gasto público bien ejercido es aquel que puede explicarse de principio a fin. No sólo con pagar, ni con tener una factura, ni con afirmar que el servicio se recibió o la obra se ejecutó: la gestión pública debe poder reconstruir la historia completa del recurso, con documentos, registros, evidencia física e indicadores verificables.

Recientemente, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que encabeza el Dr. Eber Betanzos, se impartió una conferencia en el contexto de la Inducción a la Fiscalización del Gasto Federalizado en Estados y Municipios, la cual se desarrolló con una visión formativa y, sobre todo, preventiva.

El gasto de los gobiernos es un reflejo claro de la acción del Estado: cada peso presupuestado es una decisión pública, una prioridad y una responsabilidad legal. Por ello, no es únicamente una operación financiera, sino una decisión institucional con consecuencias sociales y obligaciones de legalidad, dado que en algunos espacios de gobierno el manejo de los recursos ha sido arbitrario, como se ha visto incluso en Pemex y en algunas entidades estatales y municipales.

El gasto federalizado es por ello un tema estratégico: son recursos de origen federal que llegan a estados y municipios como parte de la Coordinación Fiscal, mediante participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, y que financian servicios públicos, infraestructura social, seguridad, educación y salud.

Recuerdo un episodio en Quintana Roo: un presidente municipal conocido como “el Chacho” abusaba del manejo de los recursos públicos, y fue tal su habilidad política que sumó a su causa al secretario de Gobierno del estado. Sin embargo, en su momento fue castigado y encarcelado.

Los recursos de origen federal se utilizan conforme a la decisión de los gobiernos estatales: se autorizan federalmente, se transfieren por reglas de coordinación hacendaria, se incorporan a presupuestos locales y se reportan en la cuenta pública, sujetos a revisión.

Cuando realizamos la última Comisión Nacional Hacendaria, cuyo titular fue el Dr. Francisco Gil Díaz, me tocó coordinar los trabajos, con la participación de estados y municipios. Ahí detectamos un error común: asumir que recibir recursos federales equivale a poder gastarlos libremente. No es así: el dinero público tiene una naturaleza jurídica, con una fuente, un destino, un calendario y la obligación de reportar lo que se gasta.