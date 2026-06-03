AMLO reaparece para defender a Sheinbaum y se lanza contra Trump: “Ojalá que vuelva a gobernar como antes”

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    AMLO reaparece para defender a Sheinbaum y se lanza contra Trump: “Ojalá que vuelva a gobernar como antes”
    El expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) volvió a la “vida política”, al manifestarse su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

Desde Palenque, Chiapas, escribió que “por el bien de todos, que regrese el otro Trump”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) volvió a la ‘vida política’, al manifestarse su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como cuestionó a Donald Trump por su trato a México al asegurar que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral; mientras que acusó supuestas intenciones de funcionarios estadounidenses de fortalecer la oposición.

A través de una carta difundida en redes sociales este miércoles desde Palenque, Chiapas, escribió que “por el bien de todos, que regrese el otro Trump” en un documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/soy-hijo-de-quienes-aman-amlo-reaparece-en-foto-con-andy-lopez-beltran-BC21109668

López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno de México.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México(sic)”, afirmó el exmandatario, quien consideró que las acusaciones relacionadas con migración y narcotráfico responden a intereses electorales rumbo a los comicios de noviembre en ese país.

SORPRENDE CAMBIO DE ACTITUD

En el documento, López Obrador expresó sorpresa por el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien aseguró haber mantenido una relación de respeto y cooperación durante su administración.

Recordó que durante el primer mandato de Trump ambos gobiernos lograron acuerdos en materia comercial, migratoria y de seguridad, además de mantener una relación de diálogo que evitó conflictos mayores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/loret-de-mola-andy-lopez-el-junior-fracasado-busca-fuero-con-diputacion-federal-GP20943603

A la par, respaldó a la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al mencionar que “es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino”, y que la presión de EU se trata de un asunto “de carácter político y electoral”.

Puntualizó que cuando fue mandatario de México, la relación AMLO-Trump era distinta al tener una actitud distinta en cuanto a migración y combate al crimen organizado: “en dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo”, escribió AMLO.

Recalcó que resolvieron asuntos mediante el diálogo argumentado y sin confrontación, aunado a que en pocas ocasiones hubo discrepancias, salvo una ocasión en la que Trump amagó con imponer aranceles, de la cual México iba a responder de la misma forma, pero llegaron a un acuerdo.

AMLO REVELA QUE ACEPTÓ REVISAR CASO CIENFUEGOS

Incluso, señaló que el republicano aceptó revisar el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa, tras su detención en Estados Unido, accediendo a verificar las pruebas, ya que dudaban de su autenticidad; al mismo tiempo, tomó en cuenta su opinión para no clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-creo-que-trump-encabece-ofensiva-contra-mexico-sheinbaum-DL21087037

También recordó que, durante su mandato, Trump se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y el muro fronterizo; destacando también la firma del T-MEC, sin trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios y ambientales.

“Hablando de lo que me consta y puedo probar, el de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias; es más, sólo recuerdo una acalorada controversia, cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto”, añadió AMLO.

El exmandatario advirtió que esa designación puede abrir la puerta a acciones extraterritoriales sin procesos judiciales adecuados y representar violaciones a los derechos humanos.

López Obrador descartó que el endurecimiento de la postura estadounidense se deba al desempeño del gobierno mexicano y afirmó que Sheinbaum ha actuado con eficiencia, prudencia y respeto en la relación bilateral. Incluso, la calificó como “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”.

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Además, atribuyó el cambio de rumbo de Trump a la influencia de asesores y colaboradores que, dijo, lo han llevado a cometer errores en su relación con México.

“Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”, expuso.

Por ello, expresó su deseo de que el mandatario estadounidense rectifique y retome el estilo de gobierno que mantuvo durante su primer mandato: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump, concluyó el expresidente.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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