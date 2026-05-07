Fortalecer el Sistema de Coordinación Fiscal

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    Fortalecer el Sistema de Coordinación Fiscal

Antecedentes del sistema fueron las Convenciones Nacionales Fiscales: por ejemplo, en 1925 se celebró la primera de ellas, convocada por la Secretaría de Hacienda y con la participación de los gobiernos estatales

Un tema relevante para el desarrollo económico del país ha sido la evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Durante la presidencia de López Portillo y siendo el Mtro. David Ibarra Muñoz secretario de Hacienda, se tomó la decisión de introducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Esta medida se implementó de forma paralela a la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).

Antecedentes del sistema fueron las Convenciones Nacionales Fiscales: por ejemplo, en 1925 se celebró la primera de ellas, convocada por la Secretaría de Hacienda y con la participación de los gobiernos estatales; el objetivo fue discutir los principales problemas relacionados con las leyes fiscales, federales y estatales. Posteriormente, en 1932, se celebró la segunda convención, teniendo como propósito la corrección del Sistema Fiscal Nacional, delimitando las jurisdicciones fiscales de la federación, así como las de los estados y los municipios; entre otras cosas, se abordaron temas para unificar los sistemas locales de impuestos y la combinación de estos con el sistema federal.

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Finalmente, la tercera Convención Nacional Fiscal se realizó en 1947 con una agenda más amplia, que incluía el análisis y proyección de la imposición federal, estatal y municipal; la estructura del plan nacional de auditoría, así como la designación de un organismo encargado de llevar a la práctica los resultados. De esta colaboración entre la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales emanó el fortalecimiento del SNCF, del cual derivaron órganos como la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales (RNFF), la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) y la Junta de Coordinación Fiscal. Evidentemente, todo este proceso fue gradual y era necesario fortalecer dicho sistema, organizando la primera Convención Nacional Hacendaria cuando Francisco Gil Díaz era titular de la SHCP.

En mi caso particular, de 1987 a 1988 fui presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, representando a la Zona Fiscal 7, integrada por Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla.

La organización de la primera Convención Nacional Hacendaria surgió de la iniciativa de los mandatarios integrados en la Conago y de la disposición, en ese momento, de la Secretaría de Hacienda. Celebrada en Querétaro, esta convención se convirtió en un foro representativo e importante con la presencia de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, estos últimos representados por un grupo selecto.

Durante el proceso, hubo negociaciones entre los tres niveles de gobierno y finalmente se estableció la primera Convención Nacional Hacendaria, integrada por un consejo directivo, una coordinación técnica, una dirección ejecutiva y siete mesas de análisis y propuestas, además de comisiones técnicas. Para presidirla se designó al Presidente de la República, teniendo como auxiliar al secretario de Hacienda.

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Recuerdo entre los gobernadores que participaron a Eugenio Elorduy, de Baja California; Pablo Salazar, de Chiapas; Patricio Martínez García, de Chihuahua; Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; y Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala. También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, correspondiendo en una parte importante al Indetec y a la Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hay que destacar que los legisladores federales participaron con el carácter de “Invitados Permanentes”, dada la relevancia de los acuerdos legislativos para la convención, al igual que el presidente del Senado de la República, Enrique Jackson.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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