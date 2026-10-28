Fraude 2027: Comicios con cartas marcadas

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Morena controla casi totalmente al árbitro electoral y los contrapesos institucionales y sociales se han debilitado

A la memoria de Ulises Beltrán y Fernando Serrano Migallón, colegas y amigos de El Colegio de México

Gracias a la prensa independiente renunció Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Por las reacciones, es evidente la existencia de una franja muy sólida de opinión que considera insuficiente su partida para garantizar elecciones limpias y confiables.

Las comparaciones ilustran. Estados Unidos carece de un organismo electoral nacional equivalente al INE; sus comicios son administrados por autoridades estatales y locales, aceptadas pese a ser nombradas por los partidos. Se les admite porque hay una cierta equidad y por la intensa vigilancia social.

Raúl Salinas y Andy López

Además del escrutinio mediático, 170 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC) defienden, desde distintos ámbitos, las reglas democráticas (una décima parte de los 1.8 millones de OSC que hay en ese país). Aun así, su cuerpo público está infectado de polarización: según una encuesta de Gallup (octubre 7, 2026), el 49 por ciento de su población confía en los resultados de las elecciones del próximo 3 de noviembre y el 51 por ciento no.

En México, Morena controla casi totalmente al árbitro electoral y los contrapesos institucionales y sociales se han debilitado. La encuesta de El Financiero (octubre 19, 2026) es elocuente: el 52 por ciento de la población se fía y el 48 por ciento recela del INE. Se trata de cifras previas a la publicación, a partir del 19 de octubre, de una serie de reportajes de Grupo Reforma firmados por Érika Hernández y Rolando Herrera.

La indignación que desencadenaron fue tan intensa que Guadalupe Taddei tuvo que irse. Aun cuando su gestión hizo aflorar las debilidades del principal órgano electoral, ni Palacio Nacional ni los líderes de Morena muestran intenciones de aflojar su control sobre los árbitros. ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar la autonomía de este último? La historia es buena consejera.

Como Morena ahora, en diciembre de 1993 el presidente Carlos Salinas de Gortari controlaba las principales dependencias. Eso cambió con la rebelión zapatista en Chiapas. Los Pinos tenían que decidirse por la guerra o por la paz y Salinas optó por lo segundo.

En su decisión influyeron la presión internacional que suponía la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; la existencia de una franja gubernamental aperturista encabezada por Manuel Camacho Solís y Jorge Carpizo; y las movilizaciones, el 12 de enero de 1994, en 33 ciudades del país para evitar la guerra declarada por los zapatistas (en la capital participaron 100 mil personas).

La consecuencia fue la tregua firmada el mismo 12 de enero de 1994. A finales de ese mes, los partidos y Gobernación acordaron ciudadanizar el Instituto Federal Electoral. En mayo se designaron seis consejeros ciudadanos del IFE que interactuaron con múltiples misiones internacionales y un poderoso movimiento ciudadano ejemplificado en la observación integral hecha por Alianza Cívica, Coparmex y otras organizaciones.

¿Puede la salida de Taddei dar inicio a una dinámica parecida a la de 1994? Reviso los tres factores antes mencionados. Es evidente el cambio de ánimo internacional. En Brasil, Lula frenó a la ultraderecha y el próximo martes los sondeos de opinión pronostican una victoria en Estados Unidos de los candidatos demócratas. De confirmarse, tal vez la nueva mayoría en el Congreso se exprese contra el creciente autoritarismo del sistema político mexicano.

INE garantiza elecciones 2026-2027 tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General

Al interior de la 4T, las fisuras han sido mínimas. Unas cuantas voces exigieron o celebraron la renuncia de Taddei, pero la mayoría elogia la capacidad del INE para organizar elecciones evadiendo el problema de fondo: la mayoría de las y los integrantes de las cúpulas electorales son zombis que deambulan vestidos de andrajos y coronados con el sambenito, camino a la hoguera dedicada a los farsantes.

A reserva de que crezca la observación independiente de las elecciones, el mayor peso lo cargan los medios de comunicación independientes y críticos que siguen documentando y machacando el sometimiento y desorden en el INE y el TEPJF.

En suma, hoy los comicios se están jugando con cartas marcadas. ¡Se ve, se siente: el fraude de 2027 ya está presente!

@sergioaguayo

Colaboraron Elena Simón Hernández y Andrea Ramírez Sánchez

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Sergio Aguayo

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo Quezada es un académico, analista, internacionalista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Egresado de la Universidad de Guadalajara.

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