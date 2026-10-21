Raúl Salinas y Andy López

Raúl Salinas de Gortari fue detenido en febrero de 1995. El presidente Ernesto Zedillo era priista, pero la Procuraduría General de la República estaba en manos del Partido Acción Nacional (PAN), que llegó decidido a demostrar que sí tenía la fibra ética de los demoledores de la impunidad.

El pacto de impunidad se manifiesta de múltiples formas. Una de las más llamativas y paradigmáticas es cuando la persona implicada es parte de la familia cercana de algún expresidente y es puesta en la mira por un país extranjero.

El asunto se complicó cuando la procuraduría de Suiza informó en 1998 que había concluido una investigación iniciada cuando la esposa de Raúl, Paulina Castañón, intentó sacar 84 millones de dólares (172.31 mdd de 2026) de un banco suizo utilizando un pasaporte falso. Una de las conclusiones del informe era devastadora: “el círculo de familiares y amigos cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari recibió pagos millonarios por parte de varios cárteles de la droga mexicanos y colombianos a cambio de protección”; en el arreglo, Raúl habría “recibido la mayor parte de (...) al menos 500 millones de dólares en sobornos de narcotraficantes (1,025.65 mdd de 2026)”.

El gobierno mexicano le dio largas al espinoso asunto y una procuraduría suiza, agotada por lo vano de sus esfuerzos, entregó a su contraparte mexicana los 900 kilos del expediente. Mientras eso pasaba en Berna, el 14 de junio de 2005, Raúl Salinas salía de la cárcel de alta seguridad. Otra señal de que el gobierno panista no supo ni quiso erradicar la impunidad a esos niveles. El procurador nombrado por Vicente Fox, el general Rafael Macedo de la Concha, jamás utilizó el expediente suizo y el acervo dejó de estar localizable; o al menos eso es lo que me respondieron cuando lo solicité a través del desaparecido INAI.

Si la saga de Raúl duró casi 20 años –fue exonerado de todos los cargos en diciembre de 2014–, ¿cuántos años de tribulaciones esperan a Andrés Manuel López Beltrán? Imposible anticiparlo, porque siguen imparables las menciones a su ostentoso estilo de vida y a su círculo de amigos y socios supuestamente depredadores de presupuestos. Los montos son gasolina para la indignación. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el huachicol fiscal tuvo, entre 2018 y 2025, un valor potencial de 3.1 billones de pesos, lo que significa que dejaron de ingresar al erario 600 mil millones de pesos. Pese al caudal de denuncias mediáticas, la actual Fiscalía General de la República (FGR) no ha investigado a Andrés Manuel, quien ya se prepara para ser ungido con los tres años de fuero que obsequia una curul en la Cámara de Diputados.

El patrón de impunidad se ha beneficiado de la determinación con la cual Washington condonó una y otra vez los indicios de presunta complicidad entre funcionarios y criminales. Por ejemplo, sí colaboraron con la procuraduría suiza que investigaba a Raúl Salinas, pero lo hicieron con discreción.

Eso ha cambiado radicalmente. En Washington se ha formado una fortísima corriente de opinión bipartidista que considera nocivo para sus intereses el crecimiento del poder criminal mexicano. Están satisfechos con la estrategia de seguridad de la actual Presidenta, pero quieren más, muchas más acciones.