Garantizan alcalde y fiscal que Pollo Loco siga en Monclova

Por eso, el edil acerero se comunicó con el dueño de la empresa para expresarle su solidaridad y disposición para apoyarlo en cualquier asunto que interfiera con su estancia en la ciudad.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, se mostró preocupado de que el restaurante El Pollo Loco se vaya de Monclova , debido a problemas de índole judicial.

De la misma manera, el fiscal general, Federico Fernández, actuó en concordancia y pidió al fiscal ministerial, Javier Rangel, que atendiera el mismo lunes, en Saltillo, las inquietudes del empresario.

El alcalde Carlos Villarreal se reunirá este día con el franquiciatario de El Pollo Loco y seguramente le va a garantizar que en Monclova se respeta la ley y se apoya a los inversionistas.

El fiscal general, Federico Fernández, dispuso que Everardo Lazo, delegado regional de la fiscalía en Monclova, se responsabilice de dar certeza jurídica al afectado y de dejar de hostigarlo.

Sin duda, ambos funcionarios actuaron a tiempo, y es muy posible que los paisanos monclovenses sigan disfrutando de este emblemático restaurante.

Modo survivor

Si lo ven un poco moreno, tirando a llanta, no se espanten; es que Sergio Sisbeles gasta suela, sudor y tiempo en recorrer la región centro-desértica de Coahuila.

Sisbeles anda como la pila Eveready, de Monclova a Sierra Mojada, sin importar el clima extremo que asola a la región, para reunirse con funcionarios y ciudadanos e inspirarles su apoyo.

La ventaja de Sergi es su afición al deporte y al ejercicio, lo que le permite aguantar el ritmo de trabajo en territorio semidesértico, con temperaturas extremas superiores a los 40 grados Celsius.

Los resultados darán cuenta del esfuerzo del subsecretario regional...

Cecy y Ale

Mientras este tunde teclas, escribía en la columna sobre la falta de apoyo de la senadora Cecilia Guadiana a la campaña de la candidata a diputada local Ale Salazar; ambas se fueron a caminar.

Sí, Cecy y Alejandra se juntaron el pasado lunes para hacer un recorrido de campaña por el distrito electoral que le corresponde a la aspirante saltillense.

Apenas se publicó ayer la columna, amigos y colaboradores de la senadora se comunicaron para precisar que ya se realizó la reunión entre ambas representantes morenistas.

Sale la aclaración para reconocer el gesto político de la senadora de la República para con su compañera de partido, con la que mantiene diferencias desde hace varios meses.

La nobleza obliga.

Quo vadis

Los legisladores monclovenses, Lupita Oyervides y Alfredo Paredes, son previsores y ya preparan la liana para volar a otros cargos.

Lupita y Alfredo juran contar con el apoyo de Palacio Rosa y ya observan el gabinete estatal para ver opciones de sustitución, una vez que concluya la actual legislatura.

Los legisladores monclovenses no son los únicos diputados que aspiran a conseguir una nueva encomienda y ya hacen fila ante las instancias pertinentes.

Veremos y diremos...

La pregunta de hoy:

¿Les gustaría una contienda entre la priista Vero Martínez y la morenista Cintia Cuevas por la alcaldía de Torreón?