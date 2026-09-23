Glosa anticipada del 2o informe de gobierno en Allende, NL

¿Les platico? ¡Arre!

Primero, definamos la expresión «¡Habráse visto tal cosa!»:

Es una interjección coloquial de origen clásico que se utiliza para manifestar asombro, indignación, incredulidad o rechazo ante una conducta, hecho o situación que se considera inaudita, descarada o fuera de lugar.

Explicado lo anterior, vamos al grano, como dicen los dermatólogos a sus pacientes adolescentes, uno de los cuales gobierna a Allende (Lalo) y otro un poco mayorcito (Rubén Leal) -su hermano- mueve los hilos del primero:

A pesar de su escasa población (35,289, mitad mujeres y la otra, hombres, de los cuales, 33,196 tienen su INE vigente), Allende es un enclave económico, social y político debido a diversos factores:

1. Es sede de una especie de «hub» del autotransporte federal de carga. A Nivel nacional se sabe que los mejores conductores de tractocamiones sencillos, dobles, fulles, pipas, frigos, nodrizas, de volteo y otras especies, son allendeses. (“Hub”: término en inglés que significa «eje», «centro» o «núcleo. Es un punto central donde se concentran, conectan o distribuyen actividades, operaciones, servicios o tráfico de datos). El transporte de carga federal es la actividad económica insignia de Allende, como lo son también la producción de cítricos y huevo.

2. Este municipio tiene a uno de los sindicatos de burócratas que mejor defiende a sus agremiados (1,100), en la persona de Jesús Baltazar Tamez Guerra, seretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Allende, NL, que forma parte de la federación sindical dirigida por el legendario, Rafael Reyes Montemayor, uno de los líderes más defensores de los burócratas en todo México.

3. La producción de miel en Allende es relevante en la historia de la apicultura del norte de México. Destaca por tres pilares fundamentales:

- Sinergia con la industria citrícola (Miel de Azahar): Debido a que este municipio es un núcleo de producción de cítricos, sus colmenas producen de manera preferente miel de flor de azahar (obtenida de la flor del naranjo). Esta variedad es muy codiciada en el mercado por su aroma, sabor suave y color claro.

- Polinización: Las abejas del municipio juegan un papel ecológico e industrial crítico. Las familias y empresas apícolas prestan servicios de polinización a las huertas de la Región Citrícola (naranjos, mandarinos, toronjos) y de cultivos vecinos (nogal pecanero), aumentando directamente el rendimiento de las cosechas.

- Identidad comercial y tradición apícola: Allende alberga empresas icónicas como Apícola de Allende, con más de medio siglo de trayectoria en el procesamiento, empaque y distribución nacional e internacional de miel, polen, propóleo y jalea real. Esto convierte al municipio en un punto de acopio y agregación de valor para los apicultores de la zona.

Por sorprendente que parezca, el PAN ganó en solitario la alcaldía de Allende, con Eduardo Leal Buenfil, sin más historial político que su fugaz paso por una diputación local y dotes de “influencer”, y ni siquiera de los mejor cotizados.

Más sorprendente resulta que al 21 de septiembre de este 2026, el PAN-Allende tiene la raquítica militancia de 88 personas.

Cuando Lalo ganó hace dos años, había el doble de panistas afiliados. O sea, 88 ya desertaron. ¿Por qué será? No se pierda la respuesta en el siguiente párrafo.

Este cuate se hizo de la alcaldía debido a que -como parte de su campaña- “expropió” de Cadereyta y otros municipios vecinos, más de 1,500 familias que hoy viven hacinadas en los barrios más pobres de Allende: Belén, Valle Duraznos, Azahares y Revolución.

El equipo de Grupo DETONA® recorre desde hace dos meses cada una de esas “bolsas” de indigentes (dicho sea esto con todo respeto), formadas por adultos mayores, adolescentes y menores de edad que padecen un pésimo transporte público, falta de escuelas y una infraestructura de servicios sin renovar.

https://www.detona.com/articulo/retiran-anuncio-falso-sobre-alta-aprobacion-del-alcalde-de-allende

A su llegada a Allende, lo primero que hicieron fue “afiliarse voluntariamente” al PAN, cuyo partido les ayudó a gestionar el cambio de domicilio en sus credenciales del INE y a quienes no la tenían, pues se las tramitaron.

De Guatemala a Guatepeor:

Tengo en mi poder los nombres, números de celular y domicilios exactos de cada uno de los que hoy son ex panistas y que lamentan haber salido de guatemala para entrar a guatepeor.

https://www.detona.com/articulo/lalo-en-allende-alcalde-con-90-de-aprobacion-es-real

Por su condición actual, es difícil creer que vayan a votar por el PAN en la reelección que buscan Lalo el títere y su hermano Rubén, el titiritero.

Un censo particular que realizó mi equipo consistió en averiguar de qué viven más de 6,000 de los 33,196 posibles votantes en las elecciones de junio 2027.

NOTA IMPORTANTE: En las elecciones municipales de junio 2024, Eduardo “Lalo” Leal Buenfil obtuvo 9,065 votos.

¿Sabes contar, Lalo? Pues el próximo año no cuentes con una buena parte de esos 6,000 a quienes les regalaste terrenos donde hoy muy apenas sobreviven.

https://www.detona.com/articulo/samuel-y-patricia-placido-garza-revela-maniobras-del-pan-70

La mayor parte de los emigrados (así se llaman entre ellos mismos), trabaja en las haciendas, quintas y mansiones de los ricos de Allende, dos de los cuales, Lalo y su hermano, viven en San Eugenio, Roble, Muralla Vergel, Santa Engracia, Las Boquillas, Raíces y Lazarillos de Arriba.

También hay en Allende un lugar llamado Lazarillos, pero de Abajo, donde viven los jodidos, a quienes así se refería el Tigre Azcárraga.

Mi glosa llega hasta aquí y como anexos de cualquier informe, incluyo los siguientes artículos relacionados: