Greengrass, Pakula y cine mexicano restaurado

Un mes después del estreno de la más reciente película del cineasta afroamericano Spike Lee, “Del cielo al infierno”, llegó a Apple TV Plus otra novedad, ahora del respetable realizador Paul Greengrass.

El cineasta británico —responsable de impecables filmes nominados al Oscar como “Vuelo 93” (2006) o “Capitán Phillips” (2013)— sigue sin decepcionar a quienes somos sus admiradores. Con esta nueva apuesta se mantiene dentro del género del drama basado en historias de la realidad, que combina con escenas de acción. Bajo el título en castellano de “A través del fuego” (“The Lost Bus”) relata la hazaña realizada por el chofer de un transporte escolar, Kevin McKay (Matthew McConaughey), al conducir a 27 niños y su maestra, Mary Ludwig (America Ferrara) a un lugar seguro del más mortífero incendio que devastó el norte del estado de California en el 2018.

Producida además, entre otros, por la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, “A través del juego” nos comparte, como ha sucedido en las anteriores obras de Greengrass, la angustia pero también la determinación de un ser humano común y corriente expuesto a situaciones extraordinarias de supervivencia, y si a eso le agregamos las más recientes innovaciones tecnológicas para recrear casi a la perfección las situaciones de la realidad que la inspiraron, no dudamos que sea considerada para nominaciones en la próxima temporada de premios, como ha sucedido ya con otras de sus obras.

Siguiendo en la línea de cineastas respetables y que manejan con un oficio de primer nivel la psicología del ser humano con su exposición a eventos extraordinarios, la plataforma de streaming Tubi tiene dentro de su catálogo un no menos recomendable documental que, bajo el título de “Alan J. Pakula: Going for the Truth” (“En pos de la verdad”) y la dirección de Matthew Miele, nos adentra desde los testimonios de actores como Harrison Ford, Meryl Streep o el recientemente fallecido Robert Redford, en el legado y personalidad que convirtieron a Alan J. Pakula en uno de los más importantes directores del siglo XX.

Estrenado originalmente en el año 2019, “Alan J. Pakula: Going for the Truth” revela los estudios de psicología que llevaron a Pakula de ser uno de los jóvenes productores más exitosos de Hollywood a inicios de la década de los 60 a uno de los mejores directores de la década de los años 70, al dirigir a Jane Fonda en la película que le dio su primer Oscar a la Mejor Actriz de 1971 “Mi pasado me condena” o al mencionado Robert Redford y Dustin Hoffman en el clásico —también basado en un hecho de la vida real como el caso Watergate— “Todos los hombres del presidente” (1976), entre otros más, siendo en sí toda una clase de cine para quien le interese.

Para terminar, aterrizando en el entorno mexicano, el pasado lunes 6 dio inicio en el horario de las 22:00 horas en el canal de TV-UNAM el ciclo “Peor es nada” el cual debe su título a que está transmitiendo durante toda la semana copias recién restauradas que en el formato semi-profesional de 16 milímetros dieron lugar a clásicos de géneros y propuestas muy diversas, de los que resta ver títulos de la década de los 80 como las transgresoras “Doña Herlinda y su hijo” (Jaime Humberto Hermosillo, 1985) sobre una provincia reprimida y sujeta a la doble moral frente a la homosexualidad, o “Redondo”(Raúl Busteros, 1986) satirizando a la religión católica.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo