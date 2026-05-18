‘Guerra comercial global’: México juega con ventaja

En ese sentido, como viene quedando claro desde que la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 tuvo como uno de sus productos el fenómeno conocido como “nearshoring”, la cercanía geográfica representa uno de los elementos fundamentales para tener claro dónde tienen mayores probabilidades de consolidación los bloques comerciales.

El mundo globalizado de nuestros días tiene, como característica central, la consolidación de bloques comerciales cada vez más interdependientes. Además de perseguir el objetivo de asegurar cadenas de valor que incluyan el consumo, la generación de tales bloques constituye, para todo efecto práctico, un elemento de geopolítica.

Por otro lado, el advenimiento de China como un gigante productivo, cuyo gobierno tiene pulsiones hegemónicas globales, ha reforzado la idea de que las sociedades comerciales de Occidente deben reforzarse y consolidarse.

Derivado de lo anterior, y pese a todas las presiones que desde la Casa Blanca se ejercen de forma cotidiana en contra de nuestro país, la verdad es que el proceso de renegociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá puede verse con optimismo.

Múltiples voces han expresado al respecto ideas que cada vez se consolidan más como un diagnóstico certero en el cual puede confiarse: con todo y la beligerancia de Donald Trump , México resulta un socio preferible ante la amenaza que representa el avance de China.

“Si le preguntan a cualquier analista estadounidense en qué están de acuerdo republicanos y demócratas, es justamente la amenaza que tiene China para la economía estadounidense. Y en ese sentido, una cosa central que está sucediendo con todos los cambios políticos que están pasando en Estados Unidos es que quieren reducir la dependencia de mercados asiáticos y muy concretamente de China”, ha dicho al respecto Guillermo Bernal , director de Asuntos Públicos de la American Chamber of Commerce ( AmCham México ).