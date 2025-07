Guía nacional de experiencias de turismo comunitario

Como resultado de los primeros ocho meses de trabajo de las nuevas autoridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, se presentó ante la prensa el distintivo de Turismo Comunitario, así como una guía nacional de experiencias de este tipo de prácticas turísticas.

En el marco del Seminario “Formación de formadores” −los pasados días 10 y 11−, dirigido a participantes de los estados que se consideran para este distintivo y con la presencia de organismos comunitarios aliados, funcionarios de la ya mencionada Sectur y funcionarios de la UNESCO, se ofreció información a medios de comunicación sobre los dos temas.

TE PUEDE INTERESAR: Memoria colectiva: Relatos para ser contados como parte del patrimonio cultural

Por lo visto, ante la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de generar una oferta turística que permita la redistribución de ingresos en las comunidades mexicanas, centrado en pueblos originarios y localidades rurales, la Sectur hizo un trabajo conjunto con la UNESCO, muy inspirado en la narrativa que tiene este programa de las Naciones Unidas en torno al turismo comunitario (TC).

Fui invitado por la delegación del estado de Morelos que, junto a Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, es parte del objetivo para el TC en el que se promoverá una cadena productiva, que incluirá la digitalización y la comercialización para permitir la visita de turistas que tengan una experiencia respetuosa con sitios en donde se conserve su patrimonio natural y cultural.

Tema central fue la importancia de identificar las experiencias de turismo comunitario (ETC) existentes en México de esta forma de turismo no masivo, que espero no provoque la llegada masiva de los turistas depredadores. Sin embargo, es algo que parecen tener claro las instancias convocantes, al considerar el paradigma de que el turismo comunitario será una fortaleza para el cuidado y conservación de dichos patrimonios.

El colombiano Andrés Morales, representante de la UNESCO, comentó que se ha trabajado desde que inició la reciente administración federal. Subrayó que: “El TC no lo estamos inventando nosotros, lleva muchos años, lo que ha cambiado es la existencia de voluntad política que hay que fortalecer desde la UNESCO”. Agregó que “el turismo juega un papel muy importante en la difusión del patrimonio natural y cultural” y que, para bien o para mal, “la apuesta debe convertirse en un catalizador para conservar el patrimonio natural y cultural del país; por lo que nos interesa que a través de operadores turísticos se apoye a las comunidades que trabajan directamente el TC”.

“No es sólo comer con una cocinera tradicional o tomarse una foto con artesanos. Las comunidades son el centro alrededor del que gira el TC, entonces son importantes en la gestión, en toda la cadena de valor. Debe haber un beneficio en las comunidades, con las comunidades. Uno de los beneficios está en la conservación de su patrimonio, en el cuidado de su territorio. El rol lo juegan las comunidades, pues son las principales portadoras del patrimonio biocultural”.

De acuerdo con Andrés Morales, se debe hacer una inmersión hacia la comercialización en la que estén operadores turísticos que, a través de plataformas digitales, abran experiencias fortaleciendo inicialmente a comunidades para un modelo de gestión que luego va a escalar a otro nivel. Eso es lo deseable para que también se incluyan en la guía de ETC a comunidades del resto de las entidades federativas de nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR: Más de dos mil millones de dólares dejó el turismo en México tan solo en mayo

Algo que me dio la certeza de que el distintivo será algo relevante fue la presencia del doctor Pedro Álvarez Icaza, comisionado de la CONANP, quien habló de que ya se tienen identificadas regiones para una conservación humanista, lo que significa que el aprovechamiento esté en manos de las comunidades originarias y pueblos rurales, principales guardianes de la riqueza natural.

El subsecretario Sebastián Ramírez dio apertura a la convocatoria para integrar la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias. El tema es de primer orden. Por cierto, Ramírez pasará a dirigir Fonatur a partir de la próxima semana, lo que le dará instrumentos para apoyar el TC. En el evento participó la tlaxcalteca Josefina Rodríguez, titular de la Sectur, por cierto, con mucho entusiasmo.