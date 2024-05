Hablemos de Dios 173: La persuasión del diablo

La muerte (la noche, la oscuridad, el demonio) salta a la vida (la luz, la blancura, el día) en cualquier parte y en cualquier etapa de la historia. Siempre. Es indisoluble. Es un matrimonio perfecto y eterno. ¿Sapo, rana o renacuajo? No lo sé. Pero la muerte, el demonio, el maligno son parte de este mundo, no del otro. Me atrevo a firmar lo siguiente: todos los poetas que se precien de serlo y tirar tinta como tira uno o dilapida la vida misma, tienen en sus letras poemas enteros o versos dedicados al demonio y/o a la muerte como entidad maligna.

Aleatoriamente, al azar, sólo al azar en mi atiborrado escritorio de trabajo tengo varios libros de poetas señeros: San Juan de la Cruz, Juan Gelman, Konstantinos Kavafis, Georges Schehadé, Yannis Ritsos, todos ellos de primera línea universal. Insisto, son algunos autores de los cuales sus libros, los tengo apilados en mi área de trabajo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio sin orden ni concierto. Bueno, yo lo hago y usted lo lee y lo disfruta al igual que su servidor. Explico la tirada de naipes: voy a tomar el libro de uno de los autores arriba citados, voy a otear sus páginas y donde vea lo perturbador: el diablo, el maligno, Satanás, la maldad, el mal... lo voy a leer concienzudamente y aquí lo transcribiré y lo glosaremos.

TE PUEDE INTERESAR: Café Montaigne 291: Los muertos mueren cuando se les deja de pensar

Al parecer, el demonio siente especial predilección por tentar siempre a los santos. El caso más famoso es el de Job en la Biblia. Pero no menos importantes son las tentaciones del diablo a todo tipo de poetas, santos y hombres de fe de roca. Es considerado el “Santo patrono” de nosotros, los poetas, es el divino San Juan de la Cruz. Tengo a la mano una antología de sus poemas titulada precisamente “Poemas esenciales”. Oteo aquí y allá, llego a un poema célebre titulado “Sin arrimo y con arrimo”. Lea usted el siguiente fragmento:

“Y, aunque tinieblas padezco

En esta vida mortal,

No es tan crecido mi mal,

Porque, si de luz carezco,

Tengo vida celestial...”.

¿Lo nota señor lector? Es justo mi atisbo de liminar al iniciar estas páginas de ensayo el día de hoy: tememos a la noche, a sus tinieblas y sus demonios en esta vida terrena, pero queda, según la doctrina de la Iglesia católica, la promesa de vida eterna llena de luz o “vida celestial”, escribe el poeta y santo, más allá de la muerte. Pero es así: ¿Lo sabe usted, lo sé yo de cierto que existe esa “vida celestial”?

En una antología de textos de poetas románticos alemanes, figuran textos y siempre, de Schiller. Es difícil conseguir sus libros únicos o su poesía total. Hay una especie de resurrección de la figura del Diablo en el romanticismo mundial, como prueba de su rebeldía, revolución y unicidad, en contraparte de la solidaridad y seguimiento de un estándar o conciencia de manada. En su libro “Masnadieri”, el cual no tengo y espero conseguir completo, hay una apología sobre Lucifer. Lea usted al poeta Schiller...

ESQUINA-BAJAN

“¿No era un genio extraordinario –grita Moor– aquel ser que osó declarar la guerra al Omnipotente?... Mejor es quemarse en el fuego de Belial, en compañía de Borgia y de Catalina, que estar sentado a la mesa celeste con todos los imbéciles vulgares”. Jaja, tremendo este Schiller. Su argumento es bueno, bastante bueno: ¿para qué estar toda la eternidad, aburridos y flemáticos, acodados en una mesa celestial frente a tipos que sólo hicieron el bien y jamás apostaron ni un ápice de su vida en nada, en nada?

Líneas atrás le dije de la travesura (lo estoy denigrando, pues) que hace seguido el diablo o Satanás, al tentar a los santos o protegidos de Dios. Le dije de uno muy famoso, Job. Lea usted el libro completo en su Biblia, es un gran libro el cual siempre lo pongo como ejemplo al hablar de melancolía, tristeza, acedia, abandono y pues sí, lo que hoy se dice es “depresión”. Cuando llegan los ángeles ante la presencia de Jehová, junto con esta corte celestial llega también Satanás (pues sí, es aquello de que es un ángel de Dios caído, lea usted “El Paraíso Perdido” de John Milton).

Le pregunta Jehová: “¿De dónde vienes?”. A lo cual le contesta, “de recorrer el mundo”. Ya luego viene el estira y afloja de ambos: Satanás retando al Señor, el Señor depositando su fe toda en su hijo Job, el cual no renegará de su creador y será bueno y fiel a pesar de que su vida, hijos y posesiones van directos a la nada. Se pacta la prueba, el desafío (pobre Job, es una ficha del tablero, nada más. En fin, luego lo exploraremos) y en un verso Jehová le dice a Satanás: “Todo lo que es posible esté en tu poder; únicamente no extenderás la mano sobre su persona”.

Vemos entonces que el diablo o Satanás, se divierten a mares y como tiene todo el poder de los bienes materiales a su mano y antojo, trata de seducir a los hombres terrenos, pero también a los santos escogidos o cercanos a Dios, como Job o San Juan de la Cruz. ¿Entonces existe o no existe?

LETRAS MINÚSCULAS

Lea usted a Charles Baudelaire: “La más bella astucia del diablo es persuadirnos de que él no existe”. Continuamos la saga: el diablo y los poetas.