Hablemos de Dios 174

El pacto fáustico: intercambiar nuestra alma por placeres materiales. De ser posibles todos e ilimitados. ¿Le apetece lo anterior señor lector? Pues a mí sí, seamos francos. Se vino a la vida a vivir y de preferencia, disfrutarlo todo y un más allá. Pero, nunca se puede o de plano, la gente vive en un grito perpetuo. Condenado en su determinismo social. A lo mucho, casarse y tener una mujercita, unos hijitos, un trabajito, un cochecito, ir de vacaciones a la playita una vez al año y agradecerle a Diosito tener salud, antes que bienes materiales. Todo en diminutivo, todo en la jodidez y conformismo que nos han enseñado en la sociedad ramplona que habitamos.

¿No se le antoja pactar entonces con el demonio, con el diablo y tenerlo y disfrutarlo todo en vida a cambio de algo que la verdad no sabemos si existe, el alma, nuestra alma? Pero llegamos al punto de nuevo: si no sabemos si el alma existe, ¿existe el diablo (el que divide), existe Satanás (el jefe de los demonios), existe Lucifer (el portador de la luz)...? No poca cosa lo anterior señor lector. En esta entrega de nuestra tertulia y en la siguiente, le voy a presentar una andanada de aforismos o párrafos de grandes escritores y filósofos y teólogos que han abordado esto.

Le acotaré muy poco las citas, párrafos y aforismos de todos ellos, con tal de que usted se forme su opinión al respecto, lo cual es lo que más vale; pero no deja de ser inquietante lo siguiente que su servidor ha visto como una constante: la mujer no tiene pactos con el diablo (su alma no le interesa al maligno, ¿es de segunda?), al contrario, no pocas veces el diablo es una mujer seductora y tentadora para la perdición de los varones.

Y algo más inquietante: hartos teólogos, escritores, poetas y filósofos dicen que el diablo no existe. De existir, somos nosotros mismos. ¿Argumento simplista? No lo creo. Estamos acostumbrados a culpar al “otro”, a alguien externo (al diablo), de todos nuestros males, enfermedades, mentiras, yerros y calamidades. ¿Y nuestra responsabilidad, por qué no la asumimos? Lea usted:

“La más bella astucia del diablo es persuadirnos de que él no existe”. Charles Baudelaire.

“El diablo no existe. El diablo es una invención de nuestra razón maligna. Lo han inventado los hombres para justificar sus torpezas y también en interés de Dios para agraviarle. No existe más que Dios y el hombre y nadie más. Todo o que se parece al diablo –por ejemplo Caín, Judas, Iván el Terrible– es siempre invención de los hombres y es inventado para endosar a una sola persona los pecados y malas acciones de la humanidad. Créeme. Nosotros, que somos unos trapaceros, teníamos la necesidad de simular e imaginar algo que fuese peor que nosotros, como el Diablo”.Máximo Gorki.

“¿No era un genio extraordinario –grita Moor– aquel ser que osó declarar la guerra al Omnipotente?... Mejor es quemarse en el fuego de Belial, en compañía de Borgia y de Catalina, que estar sentado a la mesa celeste con todos los imbéciles vulgares”. Schiller.

“En dos palabras, yo creo que Dios existe y el diablo también, pero en nosotros. El culto que nosotros debemos a estas divinidades latente no es otra cosa que el respeto que nosotros nos debemos a nosotros mismos y yo lo entiendo así: la busca de lo mejor para nuestro espíritu en el sentido de sus aptitudes naturales. He aquí mi fórmula: Dios es nuestro ideal particular; Satanás todo lo que tiende en nosotros a desviarnos de ese ideal”.Paul Valéry (Premio Nobel de Literatura).

Lea usted: según Giovanni Papinni, hay tres actores o protagonistas en la tierra: Dios, Satanás y el Hombre. Así como hay sólo tres teatros posibles: el Empíreo, la Tierra y el Abismo. Leamos entonces rápidamente un argumento de Giovanni Papinni (1881-1956) en base a lo anterior: “El hombre es el más débil y más efímero de los tres protagonistas... y sin embargo, es precisamente él, el hombre, la meta suprema de esta pugna larguísima y de tantas alternativas entre el creador y el destructor, entre el amor y el odio, entre la afirmación y la negación”.

“(Satanás o el Diablo) No sólo quiso ser igual a Dios, porque presumió tener voluntad propia, sino que quiso ser mayor aún, al desear lo que Dios no podía permitirle, puesto que puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios”.San Anselmo.

“El cristianismo no puede y no debe amar en Satanás la rebelión, el mal y el pecado, sino que puede y debe amar en él a una criatura más horriblemente desgraciada de toda la creación, al jefe y símbolo de todos los enemigos, al arcángel que un día estuvo cerca de Dios”.Giovanni Papinni.

Si el diablo es nuestro enemigo, etimológicamente el que divide, el que dice mentiras y Dios mismo en la Biblia o Jesucristo dice que amemos a nuestro enemigo y pongamos la otra mejilla, ¿Por qué nadie hace lo mismo con el Señor Diablo?, ¿por qué no se invita a diario al Diablo a cambiar y regresar al redil de las ovejas buenas de Dios?

Henrich Heine dijo: “El oficio de Dios es amar, el de Satanás el de tentar”.