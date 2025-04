Hablemos de Dios 222: la Biblia es un gran libro

La Biblia es un gran libro. Buenos, varios libros. Si usted la toma como literatura, poesía, narrativa, novela, folclore, sociología, política, rasgos costumbristas; información pues, es abundante. Si usted no es creyente como miles de seres humanos, usted puede leer la Biblia en muchas y entretenidas claves: la clave literaria, la clave sociológica, la clave moral, la clave de folclore manifiesto. La Biblia es inagotable. Siempre ofrece cosas nuevas en cada lectura. E insisto, no es necesario que usted le crea como hombre y mujer de fe ciega.

Por cierto y nada más como digresión, hace poco y de viaje relámpago a la Ciudad de México, me receté la película de la vida de Stephen Hawking, ese ser de mente privilegiada el cual estuvo atado a una silla de ruedas, pero su sentido vaga por el insondable cosmos. Cuando voy a la Ciudad de México, me hospedo días en Hotel (por la zona donde tengo compromisos de trabajo, la capital es tan grande que uno no alcanza en ocasiones a llegar por los lentos traslados) y días en la residencia del narrador Armando Oviedo Romero y su familia.

Aquí vi la película, la cinta la cual es una hagiografía. La vida de un santo. Le queman tanto incienso como en cualquier biografía de Santa Teresa o al divino San Francisco de Asís. Oviedo Romero tiene en su biblioteca dos o tres libros del científico Hawking. Leí páginas aleatorias de ellos. Su más famoso libro es “Breve historia del tiempo”.

Como mi intelecto es limitado, pues sí, estoy de acuerdo con muchas cosas que allí leí (eso de los agujeros negros por ejemplo. La mayor muestra de un agujero negro está en mis bolsillos, así interpreto yo dicha metáfora y enseñanza), pero para el caso práctico de mi ya corta existencia en este mundo terreno, pues es intrascendente.

Si llega un cometa, como se dice llegó uno hace miles de años y se impacta con la tierra y acaba con la vida, como acabó se dice, con los dinosaurios en su momento, pues es cosa que ya ni me interesa. ¿Llegará un nuevo cometa para acabar con todos? La ciencia, como la religión, acaba cuando uno muere, así de sencillo.

¿Soy reduccionista? Tal vez. ¿Soy aguafiestas? Mucho. ¿No tengo esperanza en nada? No. Pero caray, cómo me he entretenido en esta vida, es una vida buena y entretenida para vivirla. Y si la vivimos, uno tiene aficiones, gustos, vicios, querencias, afinidades, manías, cosas favoritas, devociones, afiches, búsqueda de cosas particulares... como mi pasión por coleccionar animales fantásticos. Una búsqueda incesante de una zoología imaginaria. Lo que los científicos identifican como criptozoología.

Lo que el poeta Jorge Luis Borges tituló en uno de los libros más impresionantes que he leído, “Manual de zoología fantástica”. Colecciono entonces este tipo de libros, de bellos libros los cuales cuestan una fortuna por ser inconseguibles. Y da la casualidad que un surtidor inagotable de seres prodigiosos, animales fantásticos, imaginarios y únicos, se da... en la Biblia. Usted puede leer la Biblia, la palabra de Dios, en clave zoológica. Es deslumbrante en este sentido. Entretenida a más no poder.

Pregunta interesante, sea usted hombre o mujer de fe o no, ¿Debemos tomar como simbología y metáfora que una serpiente o un asno hablen? Ojo, no es cualquier cosa, es la voz de Dios que se manifiesta o indica algo. Si no debemos tomarlo literalmente y sólo simbólicamente, ¿entonces también debemos tomarnos simbólicamente al mismo Dios? Es decir, es una alucinación. No existe. ¿O debemos de creer que sí, el asno (Números 22: 21-40) y la serpiente (Génesis 3) hablaron? Cosa no menor lector, puf.

Hay animales espectaculares en la Biblia, los cuales han sido recreados plásticamente por artistas anónimos o de linaje escogido en la historia de la humanidad. Uno de ellos es el unicornio. Al menos esa es la traducción y nombre de dicha bestia que aparece en Job y Números.

En la versión de la Biblia Reina Valera de 1909 se lee en Números 23:22: “Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio...” en inglés se lee: “God brougth them out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn...”. Caray, ya me acabé el espacio y no he nombrado dragones, al Leviatán, a los mismísimos demonios, el gran pez de Jonás donde moró un tiempo. Pescados de todo tipo de sabor y color y linaje, los cuales son alimento fundamental para los personajes bíblicos.

Le insisto, si usted no lee la Biblia (o el Corán, básicamente es lo mismo) en sentido de fe ciega, es un gran surtidor de todo tipo de enseñanzas y da un aprendizaje y entretenimiento para toda la vida. Es el caso de rastrear todo tipo de animales (ficticios o reales) los cuales aquí aparecen en descripción de alta maravilla. Ya luego vendrían las versiones de artistas y pintores con todo su arte visual privilegiando. Es el caso de algo que acabo de ver en la maravilla de Internet. Internet es una maravilla, sabiéndole preguntar adecuadamente nuestras apetencias y reclamos...

Hay una “Virgen del Unicornio” en un manuscrito del siglo XVI. Bello como pocos. He mandado imprimir la ilustración para enmarcarla. ¿Sabía usted de esta virgen?