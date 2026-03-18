Hágase la austeridad en mis adversarios y en el pasado

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 18 marzo 2026
    Hágase la austeridad en mis adversarios y en el pasado
    CUARTOSCURO

Pronto comprobaremos una vez más que la lucha contra los privilegiados es el arma del septenio para agudizar la polarización. Y el arma, también, para acabar con instituciones fundamentales de la República

¿De dónde le viene? Desde luego, la invocación de la “austeridad republicana” le viene a la presidenta Sheinbaum de su antecesor, quien a su vez la citaba (mal) de un informe del presidente Benito Juárez. Éste les exigía esa virtud a los (pocos) servidores públicos de su gobierno en la República Restaurada. Así llamó Cosío Villegas a esa etapa, sí, la de una República, además de restaurada, empobrecida, endeudada tras la década que siguió al autogolpe de Comonfort, la guerra civil, la intervención francesa y el triunfo de las armas republicanas. Pero ante una historia fabricada con frases fuera de contexto por AMLO, el historiador no ha podido más que desdoblarse, como ocurre ahora, en su contrario. No sólo referida a los excesos y escándalos del momento, sino a la paráfrasis de otro dicho proverbial mexicano: “Hágase la austeridad de Dios en mis adversarios, en el vasto elenco del oficialismo del pasado y en los órganos del Estado que no me dan votos, sino que me los disputan”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-regimen-contra-la-pluralidad-donde-se-aparezca-NK19310805

“Privilegiados”, ayer; ensamblados, hoy. A ese elenco van dedicadas las frases del llamado Plan B dirigidas a los privilegios, los excesos, sin mencionar a la familia de su antecesor. Ni a tantos otros. Y sin referirse al impacto de la corrupción y los privilegios destapados estos años, cotejados con el desplome de los servicios de salud en el septenio por falta de medicamentos, de instrumental y equipos averiados. Pero, eso sí, la narrativa del Plan B parte del “principio fundamental de disminuir privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública, bajo la austeridad republicana”. Retóricamente, sin mencionarlos ahora por sus siglas, la frase mantiene la guerra verbal contra sus desertores momentáneos, PT y Verde, a los que antes acusó de resistirse a la reforma constitucional por defender sus privilegios. Parecería esto olvidado, ya que estos partidos satélites ya se ensamblarán otra vez a la órbita oficial.

Ángel exterminador y polarización. Por la insistencia en la lucha contra los privilegios y a favor de la austeridad republicana –presentadas en la literatura disponible del Plan B al momento de enviar estas líneas–, la Presidenta aspira a convertirse en el ángel exterminador de privilegiados, gastalones y corruptos. Pero está la asignatura pendiente de acabar con los cárteles del crimen organizado, donde quizás se puedan seguir encontrando privilegiados, gastalones y corruptos insertos en el poder político de hoy. Si no se avanza en ese frente, pronto comprobaremos una vez más que la lucha contra los privilegiados es el arma del septenio para agudizar la polarización. Y el arma, también, para acabar con instituciones fundamentales de la República por la vía de satanizar a sus miembros en la lista de privilegios, que ahora el Plan B podaría hasta mero abajo, con los miembros de los ayuntamientos municipales y los integrantes de los congresos bajo sospecha de este plan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/le-moveran-comas-y-palabras-al-plan-b-impediran-que-sheinbaum-llame-a-votar-en-revocacion-CM19621993

¿Contrabando legislativo? Si leí bien una transcripción de lo expuesto en la mañanera por la secretaria de Gobernación, la iniciativa incluye reformas a la Constitución. Esto podría quedar en una simple engañifa, porque siempre se dijo que el plan trataría de rescatar normas de la fallida iniciativa constitucional susceptibles de pasar por la legislación secundaria. Pero podría resultar controvertible si la nueva iniciativa lleva de contrabando el intento de sacar una reforma constitucional rechazada en el mismo periodo constitucional, de acuerdo con la reglamentación del congreso.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Austeridad
plan b
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado por Coahuila, Jericó Abramo, es el principal impulsor de poner reglas claras en hospitales privados y en seguros médicos.

Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados
El gobernador Manolo Jiménez afirma que Coahuila es referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales.

Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez
Al menos 41 inmuebles quedaron marcados por la violencia y el abandono, tras la masacre de Allende, Coahuila.

Buscan fuera del País a implicado en la masacre de Allende
Antonio Attolini sospecha que ataques a uno de sus familiares podrían estar relacionados con la acividad política que desempeña como diputado.

Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política
El mandatario señaló que es fundamental que las figuras políticas mantengan un discurso enfocado en. las necesidades nacionales.

Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional
Están acusados por delitos equivalentes en México a asociación delictuosa y contra la salud.

Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila
El cuerpo de una mujer, quien aparentemente se quitó la vida, fue localizado en un terreno baldío en la colonia Vista Hermosa de Saltillo.

Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión
A través del Ayuntamiento de Saltillo, se invita a la población a repotar aquellas vialidades que se encuentren en deterioro.

Reparan calles en la colonia Zaragoza y otros sectores de Saltillo