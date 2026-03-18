Le ‘moverán comas y palabras’ al Plan B: impedirán que Sheinbaum llame a votar en revocación

CDMX.- La iniciativa del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye la revocación de mandato en junio de 2027 o 2028, será revisada para impedir que la titular del Ejecutivo Federal pueda hacer llamados al voto, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina.

El senador de Morena señaló que, entre los ajustes que se analizan en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, está evitar cualquier interpretación que permita a la Presidenta convocar a la ciudadanía a votar en ese ejercicio, además de redefinir límites vinculados con el número de regidores.

En entrevista, informó que las comisiones dictaminadoras serán convocadas el próximo lunes para analizar el documento, el cual —anticipó— no será aprobado en sus términos originales. Cantón Zetina afirmó: “Se le va a mover una coma, un punto y muchas palabras. (...) No se puede convocar a que ella llame al voto, pero ella puede decir la importancia de lo que es el proceso, pero es muy diferente a que ella lo haga cuando tiene un nivel de popularidad tan importante”.

Explicó que, en todo caso, podría permitirse que la mandataria se pronuncie sobre la importancia del proceso, pero sin intervenir en la orientación del sufragio ciudadano. De acuerdo con el legislador, la intención es evitar ventajas indebidas y garantizar que el ejercicio conserve su carácter democrático y equitativo, con reglas que delimiten con claridad la participación de la titular del Ejecutivo. Otro de los ejes de modificación será el artículo relacionado con la integración de los cabildos municipales, ya que, según dijo, la redacción vigente podría generar efectos contrarios al objetivo de austeridad.

Al respecto, indicó que establecer un mínimo de siete regidores —como plantea la iniciativa— podría obligar a municipios que hoy tienen menos integrantes a incrementar su número, elevando el gasto público en lugar de reducirlo; por ello, se buscará redefinir parámetros para evitar tanto el crecimiento innecesario como los excesos en algunos ayuntamientos. “Hay cabildos que tienen hasta 19 regidores, con prestaciones impresionantes”, señaló.

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