Hay golpes en la vida... ¡Yo no sé!

De 2014 a septiembre de 2026, 350 mil 013 mexicanos han sido víctimas de homicidio doloso: 27 mil 451 por año, 2 mil 288 por mes, 75 por día. (Fuentes: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y México Evalúa ).

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

la resaca de todo lo sufrido

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Entre 2012 y 2026, en México, han desaparecido de 130 mil 178 a 132 mil 735 mexicanos (Fuentes: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Comisión Nacional de Búsqueda: Secretaría de Gobernación).

Son las caídas hondas de los Cristos del alma

de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

En México, hubo 9 mil 589 casos de feminicidio entre 2015 y agosto de 2026: 799 por año, 66 por mes, 2.2 diarios. Para 2012–2014, no hay datos, lo cual no significa que no ocurrieran. La serie de víctimas de este delito comienza en 2015 (Fuentes: SESNSP y México Evalúa).

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

En México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos ligados al crimen organizado (Fuentes: Red por los Derechos de la Infancia; UNICEF y Observatorio Nacional Ciudadano).

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

De 2012 a 2026, México acumuló alrededor de 7 mil 200 denuncias por trata de personas, con un repunte en 2022 y una tendencia que se mantiene elevada en 2025–2026. El problema es estructural y persistente, con focos críticos en Quintana Roo, Estado de México y CDMX, y con un subregistro por debajo de la magnitud real. (Fuentes: SESNSP, ONU, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Red Lupa / Animal Político).

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

390 mil mexicanos han sido desplazados por conflictos violentos ocurridos en sus comunidades al cierre de 2025. No deben sumarse como personas únicas: un mismo ciudadano puede sufrir varios desplazamientos. (Fuente: Internal Displacement Monitoring Center).

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los actores principales en la producción y suministro de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos para obtener una ganancia anual de más de mil millones de dólares (Fuente: InSight Crime, 2024).

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

Los cárteles y sus redes criminales tienen presencia, directa o mediante células y aliados locales, en las 32 entidades de México, aunque su influencia y capacidad de control varían considerablemente. Una investigación de la Universidad de Maryland identificó presencia operativa del CJNG en 23 estados y con aliados en los 32 (Fuentes: GTSC: Homeland Security y University of Maryland).