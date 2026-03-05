Hombre contra natura

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 5 marzo 2026
    Hombre contra natura
    Después de 10 mil años de explotación de la Tierra, los seres humanos nos encontramos en un mundo moldeado conforme a nuestras necesidades y deseos. IA/ GEMINI

El hombre moderno, con sus humeantes fábricas, sus instalaciones atómicas y su inclinación para utilizar erróneamente a la Tierra, parece que ha roto sus íntimos lazos con el mundo natural

La Naturaleza está contaminada,

el Hombre ocupa sus lugares más recónditos,

practicando actos malditos y perversos. Tú eres, viejo mundo

una vetusta estrella, atea y criminal.

Thomas Beddoes.

Gracias al ingenio de los seres humanos, ahora podemos gozar de una infinidad de herramientas que nos hacen la vida más sencilla. Sin embargo, a raíz de todas las invenciones y adelantos tecnológicos, la Tierra está cada vez más contaminada, poniendo en peligro la vida de miles de especies animales y vegetales, e incluso de nosotros mismos.

El hombre moderno, con sus humeantes fábricas, sus instalaciones atómicas y su inclinación para utilizar erróneamente a la Tierra, parece que ha roto sus íntimos lazos con el mundo natural. Los seres primitivos en su vida diaria utilizaron principios ecológicos de un modo casi perfecto, pues no hacían distinción, como ahora hacemos, entre sí mismos y la naturaleza que los rodeaba. Los indios sudamericanos, por ejemplo, conocían perfectamente sus entornos, los lugares frecuentados por cada clase de animal y la mejor forma de atraparlos sin afectar la subsistencia de las distintas especies.

TE PUEDE INTERESAR: Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’

Pero ¿cuándo comenzamos a ir por el mal camino al romper los lazos de unión con la Naturaleza? El proceso comenzó hace unos 10 mil años cuando el Homo sapiens desarrolló la agricultura y la domesticación de animales, es decir, cuando comenzó a descubrir que era capaz de dominar el ambiente y hacer con él lo que le viniera en gana.

En el Neolítico, el Homo sapiens interfirió con la naturaleza, estableciendo cultivos y utilizando a los animales en beneficio propio, destruyendo bosques con grandes incendios, provocando la erosión del suelo y contaminando los ríos. Para poder preparar los campos y recoger las cosechas, para el cuidado de los animales y para la explotación de ciertas piedras o minerales, se requería una vida comunal, en vez de las pequeñas tribus nómadas. A medida que aumentó la complejidad del sistema de villas, se vio que mientras una de ellas podía ofrecer un buen suministro de piedra para hachas, otra podía ofrecer suficiente trigo. Fue así como surgió el comercio y, sobre todo, fue así como nacieron las ciudades. Esto provocó la destrucción de selvas y bosques, es decir, la explotación inconsciente de la naturaleza.

En cuanto el hombre progresó y alcanzó el nivel industrial, comenzó la destrucción más severa del planeta. Con el dióxido de carbono emitido tras la domesticación del fuego y con la incineración de grandes bosques para establecer cultivos o poblados, se provocó una desertificación masiva. En la urbanización, el hombre ha sustituido casi todos los elementos naturales por otros artificiales.

Uno de los países que menos caso han hecho al cuidado del medio ambiente es México. A pesar de la gran riqueza biológica de nuestro país, la destrucción de los ecosistemas, la extinción de especies únicas y la amenaza en la que se encuentra gran cantidad de ellas parecen no tener fin.

Por desgracia, el problema ambiental es a nivel mundial y cada año nos tenemos que enfrentar a nuevas consecuencias por haber utilizado erróneamente a la naturaleza. Ahora, por ejemplo, decimos que hace más calor. Esto se debe a la tala inmoderada de los bosques. También se habla de que cada vez hay menos agua, debido a que la desertización azota cada vez más al planeta. Es alarmante saber que cada día llueve menos y más aún que el consumo de agua se duplicará en 25 años debido a la expansión demográfica.

No podemos negar que todos somos parte del progreso y que sería una ironía que volviéramos a vivir como en la Edad de Piedra sólo para salvar el planeta; sin embargo, mucho podemos contribuir para frenar en cierta medida los efectos nocivos sobre la naturaleza.

Después de 10 mil años de explotación de la Tierra, los seres humanos nos encontramos en un mundo moldeado conforme a nuestras necesidades y deseos. Sin embargo, es hora de que nos demos cuenta de las consecuencias de nuestro irreflexivo modo de utilizar los recursos naturales, desde los combustibles del subsuelo hasta los terrenos de cultivo, las selvas vírgenes y la vida silvestre. Si cada uno se preocupara por cosas tan simples como ahorrar agua, no prender fogatas o asadores cuando vamos a acampar al bosque o a descansar en una de las cabañas, reciclar y verificar nuestro automóvil, en mucho estaremos contribuyendo a tener un planeta mejor. Recordemos que nuestro único hogar es la Tierra y sólo de nosotros depende su cuidado.

aquientrenosvanguardia@gmail.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Política México

Javier Fuentes de la Peña

Javier Fuentes de la Peña

Nacido en Saltillo el 5 de mayo de 1975, soy hijo de Armando Fuentes Aguirre y de María de la Luz de la Peña de Fuentes. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey, donde obtuve mención honorífica. Cursé estudios de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seleccionado entre jóvenes periodistas para participar en el Taller de Narración Periodística impartido por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez y la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano. Maestro en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Letras Españolas por la UANL. Fui designado por la Facultad de Filosofía y Letras como el mejor alumno de posgrado, siendo merecedor de la medalla a los mejores estudiantes de México entregada por la SEP Federal en tiempos del Presidente Vicente Fox. Columnista de los periódicos Palabra, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, Zócalo de Piedras Negras, y El Mañana de Nuevo Laredo. Director artístico de Radio Concierto, encargado de corresponsales del Periódico ABC de Madrid. Fundador y director del diario de distribución gratuita 10 MINUTOS. Director desde 2011 del Consejo Editorial del Estado de Coahuila y de los Talleres Gráficos del Estado.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que la quiebra de Altos Hornos derivó del pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira.

Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’
Everardo Lazo Chapa, nuevo delegado de la FGE en la Región Centro, anunció rotaciones de personal en los próximos días.

Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Frontera la entrega simbólica de obras sociales por más de 50 millones de pesos como parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante.

Con inversión social y programas comunitarios, impulsa Manolo Jiménez desarrollo en Frontera
José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila.

Acompañará CDHEC marchas del 8M en Saltillo y Torreón para recabar quejas
Las reparaciones de emergencia provocaron interrupciones en la operación del sistema de agua.

Desabasto de agua en colonias de Saltillo por fallas en mantenimiento y altas temperaturas: Agsal

Luis Olivares adelantó que buscarán inversionistas en Estados Unidos y Alemania.

Coahuila: Realizarán misión comercial en abril por EU y Alemania
Puro atole

Puro atole
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral