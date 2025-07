Huachicoleo en metástasis

Un tren de contenedores por acá, por estas tierras. Con un contenido simulado y contrabandeado, en monto de varios milloncejos de litros. Saltó Saltillo a primeras planas y a pantallas de todos tamaños.

Huachicol se nombra al robo de combustible. Se va haciendo más genérico el término, señalando cualquier sustracción indebida. Es como un cáncer con varios focos de infección.

TE PUEDE INTERESAR: Estaciones climáticas y predilecciones

Puede ser huachicoleo fiscal, judicial, electoral, criminal (por robo de vida), comercial, mediático y hasta psicológico (por robo de felicidad).

RASGO CONTRACULTURAL

Eso de no respetar lo ajeno y pecar -hasta el justo en cualquier arca abierta- ha sido practicado, disimulado, tolerado y hasta legislado en estos meridianos vernáculos.

Se ha señalado como un rasgo característico de la contracultura nacional. Y, en frase de humor, se ha afirmado que acá cada habitante de estos rumbos tiene metida la mano en el bolsillo de otro.

Ha sido este un pueblo huachicoleado con farsas políticas que le han sustraído el bien común. Todos los ductos de comunicación parecen tener sus ordeñas clandestinas.

En esta narrativa de realidades, el huachicol es un delito en creciente metástasis que no parece tener vacuna efectiva ni terapia eficaz mientras, hasta el detective, siga siendo también contagiado y contagioso.

AGUA DE PASO

Inunda y encharca, pero el agua de lluvia no se aprovecha como en ciudades que tienen azoteas limpias y aljibes de almacenamientos o presa cercana que la guarda para tiempo de sequías.

En su marcha hacia el nivel del mar, la fuerza de gravedad la hace avanzar a rumbos cada vez más bajos. Los aguaceros inundadores avisan dónde ha de haber protección para zonas con riesgo.

El tiempo de ciclones en el sureste lanza sus oscuros nubarrones a cielos norteños, con furia decreciente. El desastre en Texas, por sorpresiva furia pluvial, señaló la necesidad de mejorar la llegada inmediata de las alarmas a su destino para lograr desalojos oportunos.

CURSO IDEAL DE LA ONU

Podría imaginarse esa posibilidad. La creación de un CÚBICO (Curso básico de información, capacitación y orientación) que pudieran vivirlo los mandatarios electos, en el tiempo anterior a su toma de posesión.

Por encima de diferencias culturales, podría el curso dar pistas de autoformación integral progresiva para evitar ignorancias, prejuicios, apegos y resentimientos. Usar cortesía diplomática, centrar, como ideal, buscar siempre la unidad y la paz que brota de la justicia.

TÉ CON FE

-¿Por qué toco la puerta divina con la plegaria y no se abre?

-Quizá alguien está llamando a la puerta de tu atención y no le has abierto. O pides con boca desbocada de palabras; pero no con la vida mejorada en obras. Eso es pedir, no con mano abierta sino con puño cerrado, Así no puedes recibir lo que ya está dado. Quizá pides solo lo que te gusta y no lo que necesitas. Si pides una flor, puedes quizás, como regalo mejor, recibir el cactus espinoso que necesitas cuidar para que florezca.