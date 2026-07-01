Hugo Sánchez: Mexicano y ganador

Entre septiembre y noviembre de 2004, tuve el gran privilegio de convivir con el mejor futbolista mexicano de la historia, uno de los más grandes a nivel mundial: Hugo Sánchez , “Hugol”, el “Pentapichichi”, el mexicano que conquistó Europa y que en México nunca terminamos de reconocer como se merece.

Estamos en plena fiebre mundialista; no sabemos el resultado del partido México-Ecuador, que se habrá jugado ayer por la noche, un día antes de la publicación de esta columna. En este contexto, me pareció oportuno compartir esta historia personal. Busco destacar el pensamiento de un mexicano ganador, y aprovecho para compartir esta memoria con mis hijos y con ustedes.

El 13 de junio de 2004, Pumas venció a Chivas y se convirtió en campeón del futbol mexicano. Arrancaban los torneos cortos y Hugo, como director técnico, era el campeón. El 31 de agosto del mismo año, este mismo equipo venció al Real Madrid en un histórico 1-0 en el Santiago Bernabéu, ahí donde Hugo hizo historia.

Yo había regresado a México a finales de octubre de 2003, tras concluir casi dos años de estancia y estudios de posgrado en Londres. Al regresar, tuve varias opciones laborales, pero terminé por unirme al equipo de Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox.

Era septiembre de 2004 y recuerdo que ya era tarde. En esos cargos no existen los descansos ni los horarios. Ramón me mandó llamar a su oficina, ubicada en un extremo del segundo piso de la entonces Residencia Oficial de Los Pinos. Al entrar, noté que estaba acompañado. “¡Qué onda contigo! Mira, pásale. Te presento a Hugo Sánchez; supongo que lo conoces”. Respondí, con una sonrisa nerviosa: “No, pues claro”. Palabras más, palabras menos, Ramón me dijo: “Te voy a pedir que apoyes a Hugo para que obtenga el Premio Nacional del Deporte (en singular). Acabo de hablar con Nelson Vargas (entonces director general de la Conade), y me dice que la cosa ya no es tan fácil: hay que convencer a un comité plural y hay muchos candidatos”. El 15 de junio anterior, como en muchas otras cosas, el presidente de la nueva democracia había renunciado a cualquier influencia directa sobre estos premios. La decisión recaía ahora en el comité. “México necesita ejemplos como el de Hugo; hay que promoverlo y reconocerlo”, concluyó Ramón.

Mi trabajo como director general de Enlace Institucional de esta oficina consistía en hacer política todos los días, en todos los temas. Tenía apenas 26 años, era soltero y me faltaban unos diez meses para casarme. Mi vida giraba en torno al trabajo, el más intenso que he tenido y uno de los que más atesoro. Recibí instrucciones, pero no esperaba lo que vendría después. Pensé que sería una misión solitaria y tras bambalinas, como solía ocurrir, pero el encargo me puso frente a un “cliente” sumamente exigente, orgulloso de su legado y enfocado en el triunfo.

El jefe Ramón nos despidió y acompañé a Hugo a la salida. Tan pronto nos encaminamos, empezó a cuestionarme, a preguntarme por la estrategia a seguir. El estratega de los Pumas se transformaba en estratega político. “No te preocupes, Hugo, yo lo veo, dudo que no te quieran dar el premio a tu trayectoria; mañana me pongo a trabajar”. Y me responde: “No, Jesús, también quiero el de entrenador. Háblame mañana y armamos un plan”. “Pero Hugo, hay muchos candidatos, llevarte dos de tres premios no va a estar fácil”. “Bueno, me podría llevar los tres, incluido el de promotor deportivo”.

A la semana habíamos logrado que recibieran a Hugo en la Cámara de Diputados por el pleno de la Comisión de Juventud y Deporte; lo recibieron como el ídolo que es. Por un instante, todos los partidos cerraron filas y lo apoyaron. Arrancamos así una agenda intensa para él; yo le ayudaba y lo disfrutaba. Un día me habló, estaba contento: “Vamos muy bien, te invito a comer, te quiero presentar a mi esposa, ven con tu esposa, vamos a la Taberna del León”. “Nombre, Hugo, no estoy casado y mi futura esposa está en Piedras Negras, en Coahuila”. Al final fuimos solos y fue de las mejores comidas y experiencias que he tenido. Tres horas de su filosofía del triunfo, llenas de anécdotas, sin descuidar un sólo detalle. Me platicó cómo en México 86 le pidieron no ser el capitán y que bajara un poco su perfil, para que el resto del equipo no se sintiera desplazado. El de arriba bajándose de nivel para cuidar los ánimos. “Los equipos ganadores hacen lo contrario”.

“Mira, Jesús, grábate esto: en diciembre Pumas será bicampeón; el próximo año, el argentino (La Volpe) será abucheado por sus malos resultados y el Azteca pedirá que yo sea el director técnico de la Selección. Ya se lo he dicho a los dueños, requiero de tres ciclos mundialistas para hacer a México campeón del mundo, pero se ríen. Ellos son el problema, ellos y todos los que no creen en la grandeza de México y de los mexicanos. Podemos lograr todo lo que queramos, pero se requiere convicción, trabajo y disciplina”.