Ilegítima violencia 'liberadora'

/ 2 marzo 2026
    Ilegítima violencia ‘liberadora’
    AP

No se quiere la paz ni se procura la justicia. Intereses, poder y dominio sólo conocen el insulto y la descalificación

A la hora del café entre amigos, uno da una síntesis de la violencia bélica en Medio Oriente.

“Se trata solamente de que el que tiene poder económico y bélico dice, sin consultar a su Congreso ni pedir permiso a una ciudadanía ajena: ‘He secuestrado o he matado a tu tirano para que me agradezcas tu liberación’. Y lo hizo lanzando misiles y drones artillados, en sucesivas andanadas certeras y demoledoras”.

COMPLICACIONES PÉSIMAS

Se comenta que lo peligroso es que esto se hace ante la mirada del Oso y del Dragón. Y se va así salpicando la contienda con ingredientes chinos y rusos, en grado creciente.

Y todo el vecindario, resentido por deudas pendientes y heridas no sanadas, recibe impactos y ataca con furia de represalia o de provocación. Hay temor de que pueda llegarse a una amenaza nuclear, por Irán bombardeado, y se intenta impedir que tenga ese poder, por el que no habría victoria, sino derrota universal.

PALABRA ROTA ALLÁ Y GANANCIA Y RIESGO ACÁ

La incapacidad diplomática, la cancelación del diálogo sin armas, da la espalda a los encuentros y a las conversaciones. No se quiere la paz ni se procura la justicia. Intereses, poder y dominio sólo conocen el insulto y la descalificación.

Por acá, suben ingresos por encarecimiento mundial de petróleo y plata, y se convierten en tesoro nuestros yacimientos.

Al mismo tiempo, se corre el riesgo de romper una dependencia occidental para abrazarse a otra oriental que ofrece, promete y obsequia en saltos impresionantes, que no se dan sin huarache.

TREN SALMÓN Y AUTOBÚS GRATIS

Ese viaje a Monterrey ha pasado de aventura riesgosa a intento de transporte moderno, cómodo y rápido; ojalá que también seguro y económico. La carretera actual, que no tiene ya aquella cuesta de los muertos, sigue registrando accidentes por niebla, sueño y velocidades desbocadas.

Ya va teniendo un nombre muy nutritivo el próximo tren, tomado de las riquezas de omega 3 de las aguas marinas. Es un acrónimo que enlaza las sílabas iniciales de las ciudades vecinas: “Sal”, del salto de acá, y “Mon”, del monte de allá.

Chatos y grandotes, pintarrajeados y bien actualizados, acarrean nuevos autobuses sin cobro, recorriendo cada día la cruz de la brújula, hacia los polos y hacia los crepúsculos.

TÉ CON FE

-En tiempo cuaresmal seguimos a Cristo hacia su Pascua de resurrección. ¿Cómo hacerlo con debilidades y fallas?

-Sólo apoya tus debilidades en su fortaleza y levántate de tus caídas, confiando tu conversión en su providencia y su perdón, que te limpian, te refuerzan y te renuevan.

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

Área de disparo

Área de disparo