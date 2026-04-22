Impacta relevo en Morena en elecciones de Coahuila

Coahuila no quedará al margen de estos movimientos, sobre todo porque el responsable de los COTs, Fernando Hernández, es candidato a diputado local en el distrito 11 y va a perder.

Con la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena , los Servidores de la Nación desplazarán a los Coordinadores Operativos Territoriales en el manejo político y electoral de la 4T.

Una, porque nunca supo movilizar a la estructura, y otra, porque quedará en estado de indefensión política, junto a Cintia Cuevas y Gerardo Covarrubias, sin la protección de “Andy” López Beltrán.

Hay que recordar que Fer, esposo de la diputada federal lagunera Cintia Cuevas, es de la Ciudad de México, carece de arraigo y fue impuesto al morenismo coahuilense por caprichos políticos.

Hasta el momento se desconoce si Andrés Manuel López Beltrán, responsable de los Coordinadores Operativos Territoriales a nivel nacional, seguirá en la Secretaría de Organización.

Por lo pronto, coordinadores distritales reconocieron que el ascenso de la aún secretaria del Bienestar al liderazgo morenista favorece las aspiraciones de la senadora Ceci Guadiana.

Basta recordar que su esposo, Américo Villarreal, actualmente delegado estatal del Bienestar en Coahuila, es amigo personal de Ariadna y tiene a su cargo a los Servidores de la Nación.

Según consejeros políticos de Morena, el CEN de este organismo político ya da por perdida la elección al Congreso local de junio próximo y solo apoyará a los candidatos con publicidad oficial.

Los reportes oficiales dan cuenta del poco trabajo realizado por los COTs de López Beltrán y la imposibilidad de reforzar las campañas a pocas semanas de la elección.

Servidores de la Nación y Coordinadores Operativos Territoriales se deberán ajustar a sus salarios normales para apoyar las campañas distritales, sin recibir apoyo económico extraordinario.

La actual líder de la 4T, Luisa María Alcalde, asumirá en mayo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en lugar de Esthela Damián, que va por la gubernatura de Guerrero.

Huachicol inmobiliario

Desde las oficinas del director de Catastro en Monclova, Jesús Lumbreras Quintero, opera una red de traficantes de huachicol inmobiliario que falsea documentación para apropiarse de inmuebles.

Así quedó demostrado recientemente en varios pleitos legales, en los que abogados y pseudoempresarios mostraron pagos de impuesto predial a nombre de los falsificadores.

En uno de los casos, la dueña del inmueble mostró el pago anual del impuesto predial, fechado en enero de 2026, en tanto que los traficantes de inmuebles aportaron uno fechado en abril.

Lumbreras Quintero ha sido señalado como un funcionario que se vende al mejor postor y que continuamente incurre en el tráfico de influencias en favor de bandas de despojo inmobiliario.

Según denunciantes, de nada sirve que el alcalde Carlos Villarreal haya establecido una junta municipal catastral si sus subordinados trabajan para el huachicol inmobiliario y el despojo.

Veremos y diremos...

Mike y Rubén

Anda fuerte el runrún de que el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, mueve sus piezas para ubicar a Rigo Fuentes en un lugar preferencial de la lista de pluris en el PRI estatal.

Pero afirman que Rubén no es el único, ya que el senador Miguel Riquelme puja fuerte por Fernando Gutiérrez y por Xavier Herrera para que lleguen al Congreso local por la vía pluri.

De resultar ciertas ambas versiones, Riquelme Solís puede que tenga derecho a una o dos posiciones de representación, porque su grupo es el que más trabaja en territorio lagunero.

En honor a la verdad, los tres perfiles son impresentables e infumables...

¿Qué no?

Pierde PAN alcaldía

De que la perra es brava, hasta a los de casa muerde, decía la abuela allá en el rancho de Sombrerete, Zacatecas.

Y puede que eso fue lo que le ocurrió a la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, que renunció al albiazul tras años de ataques desde el poder cupular panista.

“El PAN se alejó de la gente y por eso la gente se alejó del PAN, y yo ya no siento que sea un espacio donde yo pueda construir”, dijo la edil como despedida de 20 años de militancia.

Mal tiempo para Jorge Romero, líder del PAN, que trae otros fierros en la lumbre, como la posible salida de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de 2 agentes de la CIA.

La pregunta de hoy:

¿Continuará Luz Elena Morales como presidenta del Congreso local en la próxima legislatura?